Žena našla pred domom niečo, čo ju poriadne vystrašilo: Takto polícia zistila, že sa ho zlodeji chystali vykradnúť

Zlodeji sú stále vynaliezavejší a dovolenková sezóna je pre nich ideálna na vykrádanie domov, ktorých majitelia si práve užívajú oddych mimo nich. Žena zlodejov odhalila vďaka tomu, že si všimla vo svojej záhrade niečo nezvyčajné a privolala políciu.

Ako informuje web Bored Panda, keď si Mary Kehoe niečo všimla vo svojej záhrade pred domom, kde žije 35 rokov, myslela si, že sú to len odpadky, ktoré tam niekto odhodil. Potom ale zbadala šošovku. Ukázalo sa, že išlo o špeciálne upravený mobil oblepený čiernou páskou a čiastočne zakopaný do zeme.

Polícia potvrdila, že takto sa zlodeji pripravovali na vykradnutie domu. Pomocou zariadenia získavali informácie o tom, kedy majitelia domu odchádzajú a prichádzajú. Mohli si tak vybrať perfektný čas na vlámanie.

A Queens neighborhood is on guard after a device believed to be recording the block was discovered buried in a resident’s lawn.https://t.co/qY9ez4mXqk pic.twitter.com/dU1Q7DkJrp

