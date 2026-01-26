Zem sa môže zmeniť na zvláštnu štruktúru pripomínajúcu tyč: Vedci prišli s novou teóriou o konci sveta

Ilustračná foto: Pexels

Klaudia Oselská
Opísali, aký je pravdepodobný scenár zániku Zeme.

Vedci našli zvláštny objav v hlbinách vesmíru, ktorý naznačuje desivý pohľad do budúcnosti našej planéty. Ide o varovný náznak toho, aký osud nás čaká.

Ako informoval Mail Online, vedci nedávno v novej vedeckej štúdii skúmali jednu z najznámejších planetárnych hmlovín, pričom objavili nezvyčajný jav.

V srdci Prstencovej hmloviny, ktorá je vzdialená od Zeme 2 283 svetelných rokov, zaznamenali zvláštnu štruktúru pripomínajúcu železnú tyč. Podľa odborníkov môže tento objav ukazovať, čo sa stane s našou planétou v budúcnosti. Tento útvar by totiž mohol byť pozostatkom skalnatej planéty podobnej Zemi, ktorú kedysi vyparila umierajúca hviezda.

Keď hviezdam, ako je napríklad Slnko, dôjde na konci ich života jadrové palivo, ich vnútorná štruktúra sa zmení – jadro sa postupne zmenšuje a chladne, vonkajšie vrstvy sa však rozpínajú do obrovských rozmerov. Následne z jadra vznikne hustý biely trpaslík, ktorého gravitácia už nedokáže udržať zvyšok hviezdy pokope. Vonkajšie obaly sa tak rozptýlia do okolitého priestoru a vytvoria planetárnu hmlovinu.

Naša Zem sa buď odparí alebo roztrhá na kusy

Približne o 5 miliárd rokov má Slnko prejsť rovnakou premenou, čím sa zmení na obrovského červeného obra – viac ako stokrát väčšieho, ako je jeho súčasná veľkosť –, ktorý pohltí našu Zem.

Ilustračná foto: NASA

Odborníci preto predpokladajú, že o 5 miliárd rokov bude Zem zničená. Tvrdia, že z dôvodu rozpínajúceho sa Slnka a intenzívneho tepla sa Zem buď odparí alebo roztrhá na kusy. Z našej planéty by tak mohla vzniknúť podobná železná tyč, ktorú nedávno našli v Prstencovej hmlovine, čím zanikne akákoľvek forma života na Zemi.

Vedci však dodali, že je potrebný oveľa väčší výskum, aby to mohli povedať s úplnou istotou.

