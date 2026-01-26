Zem sa môže zmeniť na zvláštnu štruktúru pripomínajúcu tyč: Vedci prišli s novou teóriou o konci sveta

Vedci našli zvláštny objav v hlbinách vesmíru, ktorý naznačuje desivý pohľad do budúcnosti našej planéty. Ide o varovný náznak toho, aký osud nás čaká.
Ako informoval Mail Online, vedci nedávno v novej vedeckej štúdii skúmali jednu z najznámejších planetárnych hmlovín, pričom objavili nezvyčajný jav.
V srdci Prstencovej hmloviny, ktorá je vzdialená od Zeme 2 283 svetelných rokov, zaznamenali zvláštnu štruktúru pripomínajúcu železnú tyč. Podľa odborníkov môže tento objav ukazovať, čo sa stane s našou planétou v budúcnosti. Tento útvar by totiž mohol byť pozostatkom skalnatej planéty podobnej Zemi, ktorú kedysi vyparila umierajúca hviezda.
Naša Zem sa buď odparí alebo roztrhá na kusy
Približne o 5 miliárd rokov má Slnko prejsť rovnakou premenou, čím sa zmení na obrovského červeného obra – viac ako stokrát väčšieho, ako je jeho súčasná veľkosť –, ktorý pohltí našu Zem.
Odborníci preto predpokladajú, že o 5 miliárd rokov bude Zem zničená. Tvrdia, že z dôvodu rozpínajúceho sa Slnka a intenzívneho tepla sa Zem buď odparí alebo roztrhá na kusy. Z našej planéty by tak mohla vzniknúť podobná železná tyč, ktorú nedávno našli v Prstencovej hmlovine, čím zanikne akákoľvek forma života na Zemi.
Vedci však dodali, že je potrebný oveľa väčší výskum, aby to mohli povedať s úplnou istotou.
Nahlásiť chybu v článku