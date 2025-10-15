Zelenskyj sa dostal do veľkých problémov: Pre Ukrajinu začína nebezpečné obdobie, o všetkom sa rozhodne čoskoro

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Vojna na Ukrajine
Analytici varujú pred zlomovým momentom.

Ukrajinská armáda už viac ako tri a pol roka odoláva ruskej agresii, no odborníci varujú, že jej odolnosť môže byť v ohrození. Vojenská pomoc, na ktorej krajina závisí, totiž podľa najnovších analýz výrazne klesla.

O zhoršujúcej sa situácii informoval portál Kyiv Independent, ktorý upozorňuje, že prezident Volodymyr Zelenskyj sa pokúša o obnovenie podpory zo Západu. Na pokles pomoci upozornil aj Kiel Institute for the World Economy, ktorý dlhodobo sleduje objem vojenskej podpory Ukrajine.

Európa znižuje podporu napriek iniciatíve PURL

Podľa dát z Kiel Institute for the World Economy došlo v posledných mesiacoch k citeľnému úbytku vojenskej pomoci. Analytici zaznamenali najvýraznejší pokles počas júla a augusta, čo považujú za prekvapivé, keďže Ukrajina nedávno zaviedla Seznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL).

Foto: SITA/AP

Tento mechanizmus mal umožniť krajinám nakupovať zbrane pre Kyjev priamo od Spojených štátov. „Pokles vojenskej pomoci v júli a auguste je prekvapivý. Napriek iniciatíve NATO PURL Európa znižuje svoju celkovú vojenskú podporu,“ upozornil Christopher Trebesche, výskumný riaditeľ Kiel Institute.

Jeseň môže rozhodnúť o ďalšom vývoji vojny

Trebesche zároveň zdôraznil, že nasledujúce mesiace môžu byť pre Ukrajinu kľúčové. „Rozhodujúce teraz bude, ako sa čísla vyvinú na jeseň,“ uviedol. Dodal, že práve vojenská pomoc je tým, na čom Ukrajina stavia svoje obranné úsilie v teréne.

Zelenskyj sa stretne s Trumpom vo Washingtone

Situáciu by mohlo ovplyvniť nadchádzajúce stretnutie prezidenta Volodymyra Zelenského s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Stretnutie sa uskutoční 17. októbra vo Washingtone a jeho hlavnými témami budú protivzdušná obrana a zbrane dlhého doletu.

Výsledok rokovania môže mať zásadný vplyv na ďalší vývoj konfliktu. Ak sa Kyjevu podarí získať prísľub novej pomoci, Ukrajina by si mohla udržať svoje pozície na fronte. Ak však dohoda neprinesie konkrétne výsledky, krajina môže vstúpiť do zimy oslabená.

