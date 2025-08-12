Zelenskyj reaguje na summit na Aljaške: Pozvanie Putina vníma ako jeho osobné víťazstvo, myslí si, že to odloží sankcie

Vojna na Ukrajine
Ukrajinský prezident si myslí, že Putin dosiahol osobné víťazstvo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol „osobné víťazstvo“, keď bol pozvaný na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, konajúci sa na pôde USA. Podľa jeho slov to odloží uvalenie sankcií na Moskvu.

„Po prvé, (Putin) sa stretne (s Trumpom) na území USA, čo považujem za jeho osobné víťazstvo. Po druhé, dostáva sa vďaka tomu z izolácie… a po tretie, touto schôdzkou sa mu akosi podarilo oddialiť sankcie,“ povedal Zelenskyj novinárom. K rokovaniam Putina a Trumpa dôjde v piatok 15. augusta na Aljaške.

Ruskí vojaci vraj nemajú okrem zbraní žiadne vybavenie

Ukrajinský líder sa okrem toho vyjadril aj k postupu ruských jednotiek neďaleko baníckeho mesta Dobropillja na východe krajiny. „Ruské jednotky napredovali desať kilometrov na niekoľkých miestach. Nemajú žiadne vybavenie, iba zbrane v rukách. Niektorých už našli, niektorých zničili, niektorých zajali. Nájdeme aj zvyšok a zničíme ich v blízkej budúcnosti,“ vyhlásil Zelenskyj podľa AFP.

Kyjev v utorok tiež odmietol stiahnutie svojich vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Šéf Bieleho domu totiž tvrdí, že pri uzatváraní dohody o prímerí dôjde k nejakej výmene územia.

„Ak sa dnes stiahneme z Donbasu, z našich opevnení, nášho terénu a výšok, ktoré kontrolujeme, jednoznačne tým otvoríme predmostie pre Rusov, aby pripravili ofenzívu,“ povedal prezident.

Zároveň oznámil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch rôznych oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev. V súvislosti s tým spomenul Záporožie, Pokrovsk a Novopavlivku, doplnila AFP.

Stretnutie prezidentov bude medzi štyrmi očami

Piatkové stretnutie prezidenta Trumpa s Putinom na Aljaške sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.

Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Presný čas stretnutia neuviedla a poukázala na to, že sa stále pracuje na detailoch.

Hovorkyňa potvrdila, že plánovaný rozhovor oboch prezidentov je medzi štyrmi očami. Zmiernila tiež očakávania rýchlej dohody o prímerí, keď vyhlásila, že Trump bude na tomto stretnutí „načúvať“.

