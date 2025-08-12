Zelenskyj reaguje na summit na Aljaške: Pozvanie Putina vníma ako jeho osobné víťazstvo, myslí si, že to odloží sankcie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin dosiahol „osobné víťazstvo“, keď bol pozvaný na summit s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, konajúci sa na pôde USA. Podľa jeho slov to odloží uvalenie sankcií na Moskvu.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po prvé, (Putin) sa stretne (s Trumpom) na území USA, čo považujem za jeho osobné víťazstvo. Po druhé, dostáva sa vďaka tomu z izolácie… a po tretie, touto schôdzkou sa mu akosi podarilo oddialiť sankcie,“ povedal Zelenskyj novinárom. K rokovaniam Putina a Trumpa dôjde v piatok 15. augusta na Aljaške.
Ruskí vojaci vraj nemajú okrem zbraní žiadne vybavenie
Ukrajinský líder sa okrem toho vyjadril aj k postupu ruských jednotiek neďaleko baníckeho mesta Dobropillja na východe krajiny. „Ruské jednotky napredovali desať kilometrov na niekoľkých miestach. Nemajú žiadne vybavenie, iba zbrane v rukách. Niektorých už našli, niektorých zničili, niektorých zajali. Nájdeme aj zvyšok a zničíme ich v blízkej budúcnosti,“ vyhlásil Zelenskyj podľa AFP.
Kyjev v utorok tiež odmietol stiahnutie svojich vojsk z Donbasu v rámci mierovej dohody s Ruskom. Šéf Bieleho domu totiž tvrdí, že pri uzatváraní dohody o prímerí dôjde k nejakej výmene územia.
„Ak sa dnes stiahneme z Donbasu, z našich opevnení, nášho terénu a výšok, ktoré kontrolujeme, jednoznačne tým otvoríme predmostie pre Rusov, aby pripravili ofenzívu,“ povedal prezident.
Zároveň oznámil, že Rusko pripravuje nové pozemné útoky v najmenej troch rôznych oblastiach, aby vyvolalo tlak na Kyjev. V súvislosti s tým spomenul Záporožie, Pokrovsk a Novopavlivku, doplnila AFP.
Stretnutie prezidentov bude medzi štyrmi očami
Piatkové stretnutie prezidenta Trumpa s Putinom na Aljaške sa uskutoční v meste Anchorage, oznámil v utorok Biely dom. Lídri chcú hovoriť o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.
Trump odcestuje na vrcholnú schôdzku v piatok dopoludnia miestneho času, povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Presný čas stretnutia neuviedla a poukázala na to, že sa stále pracuje na detailoch.
Hovorkyňa potvrdila, že plánovaný rozhovor oboch prezidentov je medzi štyrmi očami. Zmiernila tiež očakávania rýchlej dohody o prímerí, keď vyhlásila, že Trump bude na tomto stretnutí „načúvať“.
