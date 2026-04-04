Zelenskyj pricestoval do Istanbulu: S prezidentom Erdoganom bude rokovať o bezpečnostnej spolupráci

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu pricestoval do tureckého Istanbulu, kde bude rokovať s tamojším prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Oznámila to Zelenského kancelária, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Prezident pricestoval do Istanbulu na rokovania s tureckým prezidentom R.T. Erdoganom,“ potvrdil hovorca Zelenského Serhij Nykyforov pre novinárov prostredníctvom skupinového četu.
Arrived in Istanbul, where important meetings are scheduled. Substantive talks have been prepared with the President of Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan.
We are working to strengthen our partnership to ensure real protection of people’s lives, advance stability and guarantee… pic.twitter.com/SsAeVbetMT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2026
Téma bezpečnostnej spolupráce
Popredný ukrajinský predstaviteľ pre AFP dodal, že rozhovory medzi lídrami by sa mali sústrediť na bezpečnostnú spoluprácu.
