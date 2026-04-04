Progresívci vedú, Smer-SD im dýcha na krk: Štátny prieskum ukázal tesný súboj o víťazstvo aj prekvapenie

Nina Malovcová
SITA
Štátny prieskum však prináša aj prekvapenie.

Štátny prieskum volebných preferencií skončil podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom mieste aj v prieskume Infostatu. Ak by sa voľby konali v marci, Progresívne Slovensko by zvíťazilo s 21,1 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste by tesne za progresívcami skončila koaličná strana Smer-SD.

Tú by volilo 20,2 percenta z opýtaných. Za Smerom by s veľkým odstupom nasledovalo hnutie Republika s 9,7 percenta. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate vykonávalo prieskum od 9. do 13. marca na vzorke 1 159 respondentov.

Matovič by sa do parlamentu nedostal

Do parlamentu štátny prieskum poslal aj Kresťanskodemokratické hnutie s prekvapivými 9,4 percenta, stranu Hlas-SD s 8,3 percenta a tiež stranu Sloboda a Solidarita s rovnými siedmimi percentami. Tesne by bránami parlamentu prešla aj strana Demokrati, ktorá by získala 5,5 percenta.

Štátny prieskum však prináša aj prekvapenie. Do parlamentu totiž neposlal Hnutie Slovensko. Ak by sa voľby konali v marci, tak by Matovičovo hnutie podľa Infostatu získalo len štyri percentá a do Národnej rady SR by sa tak nedostalo. Súkromné prieskumy však ukazujú, naopak, rastúci trend matovičovcov a pravidelne ich posielajú do parlamentu.

Do Národnej rady SR by sa nezmestila ani Maďarská aliancia (3,8 percenta) či koaličná Slovenská národná strana (3,3 percenta). Zvyšné politické subjekty dosiahli v prieskume pod dve percentá.

„Po 5 minútach som to vypla.“ Diváci kultového seriálu zúria. Markízu prosia o návrat do…

Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

