Progresívci vedú, Smer-SD im dýcha na krk: Štátny prieskum ukázal tesný súboj o víťazstvo aj prekvapenie

Štátny prieskum volebných preferencií skončil podobne ako súkromné prieskumy. Progresívci skončili na prvom mieste aj v prieskume Infostatu. Ak by sa voľby konali v marci, Progresívne Slovensko by zvíťazilo s 21,1 percenta voličských hlasov. Na druhom mieste by tesne za progresívcami skončila koaličná strana Smer-SD.
Tú by volilo 20,2 percenta z opýtaných. Za Smerom by s veľkým odstupom nasledovalo hnutie Republika s 9,7 percenta. Centrum sociálnych výskumov pri Infostate vykonávalo prieskum od 9. do 13. marca na vzorke 1 159 respondentov.
Matovič by sa do parlamentu nedostal
Do parlamentu štátny prieskum poslal aj Kresťanskodemokratické hnutie s prekvapivými 9,4 percenta, stranu Hlas-SD s 8,3 percenta a tiež stranu Sloboda a Solidarita s rovnými siedmimi percentami. Tesne by bránami parlamentu prešla aj strana Demokrati, ktorá by získala 5,5 percenta.
Štátny prieskum však prináša aj prekvapenie. Do parlamentu totiž neposlal Hnutie Slovensko. Ak by sa voľby konali v marci, tak by Matovičovo hnutie podľa Infostatu získalo len štyri percentá a do Národnej rady SR by sa tak nedostalo. Súkromné prieskumy však ukazujú, naopak, rastúci trend matovičovcov a pravidelne ich posielajú do parlamentu.
Do Národnej rady SR by sa nezmestila ani Maďarská aliancia (3,8 percenta) či koaličná Slovenská národná strana (3,3 percenta). Zvyšné politické subjekty dosiahli v prieskume pod dve percentá.
