Zelenskyj bije na poplach: Európa musí urýchliť dodávky rakiet Patriot. Rusko pokračuje v zabíjaní

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť vyzval európskych partnerov, aby urýchlili dodávky rakiet protivzdušnej obrany. „Toto je teraz kľúčová úloha nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu,“ povedal Zelenskyj vo štvrtkovom večernom videopríhovore, ktorému opäť predchádzali silné ruské vzdušné útoky.
Informovala o tom v piatok agentúra DPA, píše TASR. „Rusi si nesmú myslieť, že ich rakety a šáhidy (drony iránskeho typu) im nejako pomáhajú,“ doplnil ukrajinský prezident.
Patriot a iniciatíva „30 plus 5“
Zelenskyj nedávno uviedol, že systémy protivzdušnej obrany Patriot na Ukrajine nemohli v januári používať pre nedostatok munície. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok večer po konzultáciách na okraj stretnutia NATO v Bruseli informoval, že Nemecko poskytne Ukrajine päť ďalších riadených záchytných rakiet PAC-3 pre protilietadlové raketové systémy Patriot, ak ostatní spojenci spoločne prispejú celkovo 30 raketami PAC-3.
Pistorius pritom vyjadril optimizmus, že cieľ „30 plus 5“ sa dosiahne. Ako dodal, všetci zúčastnení si uvedomujú, že cieľom je zachrániť životy a že ide o dni, nie týždne alebo mesiace. Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov označil tento krok za veľmi dobrú iniciatívu a poukázal na to, že sa očakávajú ďalšie rakety prostredníctvom programu nákupu zbraní NATO známeho ako PURL (Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny).
V rámci programu PURL krajiny NATO spolupracujú na nákupe obranného vybavenia od Spojených štátov pre Ukrajinu. Rusko sa od začiatku roka sústredilo na údery proti energetickej infraštruktúre Ukrajiny. Celkovo bolo v januári vykonaných 217 útokov, ktoré viedli k masívnym výpadkom elektriny, tepla a vody v Kyjeve, Charkove, Odese a ďalších veľkých mestách.
Obete a rozsiahle škody
Najmenej šesť ľudí zahynulo z noci na piatok pri ruských útokoch na Ukrajine, ktoré boli zamerané predovšetkým na južné prístavné mesto Odesa a ukrajinskú energetickú infraštruktúru, oznámili v piatok tamojšie úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Traja muži a jeden chlapec zahynuli vo štvrtok večer v meste Kramatorsk na východe krajiny. Ukrajinský ombudsman pre ľudské práva uviedol, že medzi obeťami boli 19-ročné dvojčatá a ich osemročný brat. „Zisťujeme konečné dôsledky ruského teroru,“ napísal na sociálnych sieťach šéf vojenskej správy mesta Olexandr Gončarenko.
V Záporožskej oblasti, ktorú Rusko považuje za súčasť svojho územia spolu s Doneckou oblasťou, zahynul pri dronovom útoku 48-ročný muž, uviedli záchranné zložky. Najväčšie škody boli hlásené v Odeskej oblasti, kde podľa úradov zahynula jedna osoba pri útoku na prístavnú infraštruktúru.
Ukrajinská energetická spoločnosť DTEK uviedla, že útok spôsobil „extrémne vážne“ škody na jej energetických zariadeniach v tejto oblasti. „Opravu zariadení a ich opätovné uvedenie do prevádzkyschopného stavu bude trvať dlho,“ uviedla spoločnosť. Roje dronov a balistické rakety, ktoré vyslala Moskva, zanechali desaťtisíce ľudí v hlavnom meste Kyjev a mestách Dnipro a Odesa a ich okolí bez tepla, elektriny a vody.
