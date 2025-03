Zelenského slová po Trumpových útokoch prekvapili, toto odkázal USA. Kľúčová dohoda zostáva nepodpísaná

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu napoludnie na sociálnej sieti X poďakoval Spojeným štátom a americkému ľudu za všetku podporu od začiatku celoplošnej ruskej invázie. Pripomenul, že napriek náročnému dialógu obe krajiny zostávajú strategickými partnermi, informuje TASR.

Zelenskyj, ktorý je na návšteve Británie sa tak vyjadril po piatkovej ostrej slovnej výmene s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Oválnej pracovni Bieleho domu. „Pomoc Ameriky nám pomohla prežiť a ja to chcem oceniť. Napriek náročnému dialógu zostávame strategickými partnermi. Musíme však byť k sebe úprimní a priami, aby sme skutočne pochopili naše spoločné ciele,“ uviedol Zelenskyj.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby nás prezident Trump podporil. Chce ukončiť vojnu, ale nikto si neželá mier viac ako my. My sme tí, ktorí vojnu na Ukrajine prežívajú. Je to boj o našu slobodu, o naše prežitie,“ uviedol Zelenskyj, podľa ktorého je Ukrajina pripravená s USA podpísať zmluvu o nerastných surovinách, ktorá „bude prvým krokom k bezpečnostných zárukám.“

We are very grateful to the United States for all the support. I’m thankful to President Trump, Congress for their bipartisan support, and American people. Ukrainians have always appreciated this support, especially during these three years of full-scale invasion. pic.twitter.com/Z9FlWjF101

