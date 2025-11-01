Zbystrite pozornosť: Populárne lyžiarske stredisko obmedzuje kapacity, možno sa sem už len tak ľahko nedostanete

Foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Lyžiarske stredisko muselo pristúpiť k ráznemu kroku.

Obrovské návaly turistov trápia nielen klasické letné destinácie, ale aj tie zimné. Niektoré lyžiarske strediská už nezvládajú nekonečné množstvá ľudí. Rozhodli sa zaviesť opatrenie, ktoré niektorých zrejme nepoteší.

Obmedzia online predaj denných skipasov

Ako informuje web Euronews, obľúbené lyžiarske stredisko v talianskych Dolomitoch Madonna di Campiglio sa stane prvým v krajine, ktoré obmedzí počet návštevníkov už počas tejto zimnej sezóny. Denne bude online možné zakúpiť len 15 000 skipasov. Minulý rok sa ich za jediný deň predalo aj 23 000. Budú však vraj existovať výnimky.

Foto: Profimedia

Rozhodnutie padlo po tom, ako sem už počas letných mesiacov prúdilo obrovské množstvo ľudí. V horúčavách hľadali miesto, kde by sa mohli ochladiť, kvantá turistov. Lyžiarske stredisko vysvetľuje, že obmedzenie počtu návštevníkov pomôže zlepšiť bezpečnosť na svahu. Verí ale, že to lyžovanie zároveň aj skvalitní.

Kvalita je dôležitejšia ako kvantita

Obmedzenie bude platiť od 28. decembra tohto roka do 5. januára 2026, ale aj počas ikonického talianskeho karnevalu, teda medzi 15. až 22. februárom. Stredisko tiež pracuje na nových „inteligentných skipasoch“. Tie vraj lyžiarom umožnia vyhnúť sa preplneným zónam počas hlavnej sezóny „dynamickým rozložením lyžiarskej premávky na 150 kilometrov zjazdoviek“.

Foto: Profimedia

Zmena sa bude týkať zatiaľ len online predaja denných skipasov. Obmedzenie sa nedotkne držiteľov sezónnych či viacdňových skipasov. Nelyžiari budú mať tiež voľný prístup k lanovkám určeným pre peších. Lyžiarske stredisko dodáva, že chce uprednostniť kvalitu pred kvantitou.

