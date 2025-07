Záznamy tvrdili opak: Ronaldo na pohrebe Jotu chýbal, má to prekvapivý dôvod. Vieme, čo sa stalo

Za tragických okolností prišiel o život nielen on, ale aj jeho brat André Silva. Na súkromnej rozlúčke nechýbala rodina ani viaceré osobnosti portugalského a svetového futbalu. Mnohí si však všimli neprítomnosť Cristiana Ronalda – hoci sociálne siete tvrdili opak, dôvod jeho neúčasti bol pochopiteľný.

Na internete sa objavili videá a fotografie, ktoré údajne zachytávali Ronalda prichádzajúceho do Portugalska na pohreb. Išlo však o archívne zábery z roku 2018.

Hviezda portugalského futbalu sa rozlúčky nezúčastnila

Podľa britského denníka Mirror sa Ronaldo rozhodol neísť na pohreb preto, lebo sa obával, že jeho prítomnosť by mohla zatieniť samotnú rozlúčku s Jotom a jeho bratom.

K tragédii došlo počas Jotovej cesty autom do severošpanielskeho prístavu Santander, odkiaľ mal trajektom pokračovať do Anglicka. Tam sa mal pripojiť k predsezónnej príprave. Po nedávnej operácii pľúc mu lekári odporučili vyhnúť sa letu. Ako informoval The Sun, auto s oboma bratmi zišlo z cesty a začalo horieť. Nehodu údajne spôsobil defekt pneumatiky počas predbiehania.

Pohreb sa konal v piatok po uzavretej súkromnej rozlúčke. Medzi smútiacimi nechýbali tréner portugalskej reprezentácie Roberto Martínez, Bernardo Silva a Rúben Dias z Manchestru City či Bruno Fernandes z Manchestru United.