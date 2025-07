Obrovská tragédia vo svete futbalu: Pri dopravnej nehode zomrel hviezdny hráč Liverpoolu

Futbalista FC Liverpool Diogo Jota zomrel po autonehode v Španielsku vo veku 28 rokov. Informovali o tom portugalské médiá a viaceré renomované denníky vo Veľkej Británii. Jota údajne cestoval v aute so svojím bratom Andrem, podľa zdroja ich vozidlo zišlo z cesty. K incidentu došlo na ceste A-52 v provincii Zamora na západe Španielska.

K tragédii prišlo len dva týždne po tom, čo sa Jota oženil so svojou dlhoročnou priateľkou Rute Cardosovou v Porte. Majú spolu tri deti. Podľa denníka The Sun auto s Jotovcami zišlo z cesty a začalo horieť. Údajnou príčinou nehody mal byť defekt, ktorý dostalo ich auto pri pokuse o predbiehanie iného vozidla. Portugalský útočník hral za Liverpool od roku 2020, do klubu prišiel z Wolverhamptonu za 41 miliónov libier.

Záchranári im už nedokázali pomôcť

Záchranné zložky v regióne Kastília a Leon vo vyhlásení uviedli: „Operačné centrum 112 v Kastílii a Leone prijalo niekoľko hovorov o dopravnej nehode na 65. kilometri cesty A-52 v obci Cernadilla v provincii Zamora. Tlačová linka 112 informovala o tejto nehode dopravnú políciu v Zamore, hasičský zbor a koordinačné centrum pre núdzové situácie Sacyl. Odtiaľ bola vyslaná jednotka lekárskej urgentnej lekárskej starostlivosti a ​​personál primárnej zdravotnej starostlivosti zo zdravotného strediska Mombuey. Tí na mieste potvrdili smrť dvoch ľudí.“