Klamala o veku, aby mohla makať: Soňa Müllerová v 64 rokoch šokuje tým, čo robí na „tajňáša“

Vek nie je prekážkou, ale príležitosťou na nové zážitky a naplnený život, a Soňa Müllerová to dokazuje na sebe. Aj vo svojich 64 rokoch zostáva nielen aktívna, ale aj plná energie a radosti zo života. Nepatrí k tým, ktorí sa s postupujúcim časom stiahnu do úzadia. Naopak, športuje a objavuje nové záujmy. Jej životný štýl je ukážkou toho, že stáť na mieste nie je možnosťou – vek je len číslo, ktoré nemôže zastaviť chuť žiť naplno.
Svojou otvorenosťou a prirodzenosťou inšpiruje generácie mladšie aj staršie. Ukazuje, že sebavedomie, starostlivosť o seba a schopnosť užívať si každodenné radosti sú kľúčom k tomu, aby človek aj v pokročilejšom veku žil aktívny, pestrý a hodnotný život. V relácii ADELA trochu inak moderátorka prezradila, ako si užíva vek a čomu sa momentálne venuje okrem práce v televízii.
Ako cvičí?
Málokto vie o Soni Müllerovej, že chodieva do Centra aktívneho starnutia. „Je to super,“ pochvaľuje si. „Čo sa tam deje?“ opýtala sa jej prekvapene Adela Vinczeová. V tom momente Soňa odtajnila zaujímavú vec, ktorú zrejme mnohých pobaví. „Je tam kategória seniorov 50 plus a 60 plus. Ale priznám sa, že ja som na tajňáša v 50 plus, hoci by som mala byť 60 plus,“ odtajnila moderátorka Dámskeho klubu.
Vie, prečo to spravila. „Je to z toho dôvodu, že tí 60 plus majú protokol toho cvičenia taký jednoduchší. Ale ja makám. Aj mi povedala pani profesorka, že sa čuduje, že dávam také dobré váhy. Že také žieňa a dáva váhy. Snažím sa cvičiť,“ povedala Soňa Müllerová o svojej vášni. Ako ďalej uviedla, takýmto spôsobom aktívne starne, no nielen v posilňovni. A hoci by mohla ísť sama do fitnescentra, kde by si mohla zaplatiť osobného trénera, takýto spôsob cvičenia jej viac vyhovuje.
„Sú tam malé skupiny 6 – 7 žien, aj kombinované, a je tam fyzioterapeut, ktorý s nami cvičí. Navyše, cvičíme cross tréning, a to som ja nikdy necvičila. Teraz posledné roky to cvičím a cítim sa dobre,“ poznamenala s úsmevom Soňa, ktorá má v centre nejaké kamarátky. „So všetkými prehodím nejaké slovo, a ja som rada, keď som taká priateľská a ľudia sú voči mne priateľskí a ja si to tam užívam,“ dodala.
