Budú Vianoce na blate alebo na ľade: Polárny vír zamiešal karty, no niektorí nebudú radi. Predpoveď je nekompromisná

Po prvej zimnej epizóde, ktorá nezvyčajne skoro priniesla sneh aj do nížin, mnohí dúfali, že pôjde o predzvesť chladnejšieho decembra. Inverzia sa však postarala o mrazivé noci, slabé slnečné lúče a veľmi pomalé topenie snehu. Teraz sa však na obzore črtá výrazná zmena, ktorá zimnú atmosféru naruší.
Podľa informácií z iMeteo zasahuje nad naše územie rozsiahla tlaková výš, ktorá udržiava husté hmly, nízku oblačnosť a typické inverzné počasie. Tento stav potrvá už len krátko, pretože od západu sa začne presadzovať zrážkovo aktívnejšia tlaková níž, ktorá zmení charakter počasia.
Inverzia sa láme a do nižších polôh prenikne teplejší vzduch
Najbližšie dni zostanú ešte sychravé. Hmly sa môžu vyskytovať častejšie a miestami sa objaví mrholenie. Už vo štvrtok sa však môže inverzná vrstva na severe a východe rozrušiť a po dlhšom čase vpustiť slnečné lúče aj do nižších polôh. Teploty tam môžu vystúpiť až k 10 °C.
Zlom prinesie piatok. Nad Slovensko postúpi oklúzny front, ktorý inverziu rozruší na celom území. Obloha zostane prevažne oblačná, ale pôjde o vysokú oblačnosť so zrážkami predovšetkým na západe krajiny. Teploty sa budú pohybovať od 5 do 7 °C, na východe sa môžu dostať aj k 12 °C.
V mnohých regiónoch sa sneh drží vďaka pravidelným nočným mrazom, ktoré spomaľujú jeho topenie. Denné teploty však postupne rastú a po príchode teplejšieho vzduchu začne sneh v nížinách miznúť rýchlejšie. Už víkend tak môže byť pre mnohé oblasti zlomový.
Šanca na biele Vianoce klesá
Ako upozorňuje ďalší článok z iMeteo, predpoveď počasia na obdobie pred Vianocami je momentálne mimoriadne neistá. Jednotlivé modely sa rozchádzajú a ich výstupy sa menia prakticky s každým behom. Niektoré pracujú s možnosťou prieniku chladnejšieho vzduchu, iné, naopak, očakávajú pokračujúce oteplenie.
Dlhodobé predpovede naznačujú, že december bude teplotne nadpriemerný a zrážkovo podpriemerný. To znamená, že šance na udržanie snehovej pokrývky v nížinách sú zatiaľ nízke. Najväčšia pravdepodobnosť bielych Vianoc pretrváva na severe Slovenska, kde je klíma chladnejšia a stabilnejšia.
Ochladenie na konci novembra, spôsobené polárnym vírom, bolo krátkodobé. Podľa najnovších údajov sa má polárny vír stabilizovať, čo zmenšuje pravdepodobnosť, že do našej oblasti prenikne arktický vzduch schopný priniesť výrazné sneženie.
O Vianociach rozhodnú najbližšie dni
Hoci sa mnohí z vás Vianoc nevedia dočkať, počasie má ešte priestor na prekvapenia. Do sviatkov zostáva dosť dní na to, aby sa trend obrátil, hoci momentálne má navrch skôr teplejší charakter počasia. Výstižný obraz o tom, čo sa deje v tejto chvíli, poskytuje aktuálna predpoveď.
Podľa údajov, ktoré poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav, zasahuje do našej oblasti od východu okraj tlakovej výše a od západu vplýva výšková brázda nízkeho tlaku. Táto kombinácia spôsobuje prevažne oblačné až zamračené počasie, miestami so zmenšenou oblačnosťou a aj s hustými hmlami. Na viacerých miestach sa môže objaviť slabé mrholenie alebo dážď, pričom ráno sa môže tvoriť poľadovica.
Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 3 do 8 °C, v kotlinách len od -1 do 3 °C. Vo výške približne 1500 metrov sa očakáva teplota okolo 0 °C, v oblasti Tatier okolo 3 °C. Vietor bude prevažne slabý, na juhozápade môže fúkať východný až juhovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu. Zrážkové úhrny nepresiahnu približne 2 milimetre.
Aktuálny vývoj naznačuje, že zima sa zatiaľ neplánuje vrátiť v plnej sile. Sneh, ktorý ešte leží v nížinách, bude v nasledujúcich dňoch slabnúť a prvá polovica decembra sa zrejme ponesie v znamení miernejšieho, vlhkejšieho a teplejšieho počasia. Ak sa však zmení prúdenie vzduchu alebo sa naruší stabilita polárneho víru, môže sa scenár rýchlo otočiť. Zostáva preto sledovať ďalší vývoj veľmi pozorne.
