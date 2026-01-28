Záujem prudko rastie, zákony nestíhajú: Kaliňák avizuje zásah do legislatívy, konať chce netradične a rýchlo

Foto: TASR/Jakub Kotian

Nina Malovcová
TASR
Rýchle riešenie namiesto štandardného procesu.

Zvýšený záujem o výcvik v Národných obranných silách (NOS) i vstup do Žandárskeho zboru si vyžiada legislatívne zmeny. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).

Minister zároveň priznal, že operatívne chce tieto zmeny zaviesť tzv. prílepkom k predkladanému zákonu o obchodnom registri z dielne ministerstva spravodlivosti. „Vzhľadom na vysoký záujem o NOS potrebujeme napríklad získať viac inštruktorov z radu bývalých vojakov, takisto evidujeme zvýšený záujem o vstup do Žandárskeho zboru z radu príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže i z ozbrojených zložiek Finančnej správy či mestskej polície,“ upozornil Kaliňák.

Zmeny chce presadiť prílepkom k zákonu

Potrebné legislatívne zmeny chce urobiť pozmeňujúcim návrhom k novele zákona primárne sa týkajúcej obchodného registra, ktorý predkladá do parlamentu rezort spravodlivosti. Chce o tom hovoriť s poslancami Národnej rady SR.

„Uvedomujem si, že idem nad rámec bežného legislatívneho procesu. Ale chcem hovoriť s poslancami v parlamente o možnosti tejto výnimky. Ak by sme to robili štandardným procesom, mali by sme zmeny schválené v septembri. Teraz máme šancu aktívne zareagovať na zvýšený záujem a viac ľudí prijímať na výcviky,“ dodal minister obrany.

V prípade záujemcov o výcvik v NOS hovoril Kaliňák o 10 000 zaregistrovaných. „Z nich už máme 2500 spracovaných, pripravených na výcviky, ktoré sa začínajú od februára,“ dodal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je lacný a má ho doma takmer každý: IKEA ohlásila zásadnú zmenu ikonického produktu. Starú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac