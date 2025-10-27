Učitelia žiadajú, aby boli školy 17. novembra zatvorené: Zrušenie voľna je pľuvanec do tváre tým, ktorí stáli na námestiach

Ilustračná foto: TASR - František Iván / Unsplash

Dana Kleinová
SITA
Slovenská komora učiteľov (SKU) vyzýva zriaďovateľov škôl, aby využili svoje právomoci a udelili školám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 17. novembra voľno. Pokiaľ sa tak nestane, apeluje na riaditeľov, aby Deň boja za slobodu a demokraciu využili na organizovanie aktivít, ktoré u žiakov zvýšia demokratické povedomie. Rovnako sa obrátili aj na svojich kolegov s tým, aby zvážili možnosti, ako žiakom ukázať, že za hodnoty demokracie sa oplatí zabojovať. SKU to uviedla na svojom webe.

„Každý človek, ktorý si uvedomuje význam a hodnotu slobody vo svojom živote, bude súhlasiť, že Nežná revolúcia je najdôležitejšia udalosť slovenských moderných dejín. Vďaka nej sa Slovensko mohlo zaradiť do rodiny demokratických štátov, jeho občania znovu nadobudli možnosť uchopiť život do vlastných rúk, slobodne myslieť, vyjadrovať názor, cestovať a aj si vyberať svojich politických reprezentantov. Politický vývoj v 90. rokoch nás naučil, že žiť podľa demokratických pravidiel nie je jednoduché a treba sa to naučiť. Pluralizmus, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť, hodnoty, na ktorých je postavená kultúrna Európa, sa postupne stávali súčasťou nášho každodenného života a vďaka tomu sa Slovensko na začiatku 21. storočia začlenilo do európskeho spoločenstva,“ uvádza komora.

Chcú zastaviť prehliadanie odkazu Novembra 1989

Poukázala ale, že udalosti posledných rokov, ako sú migrácia, pandémia COVID-19 či vojenský konflikt na Ukrajine, ale aj rozčarovanie časti verejnosti a sociálne siete majú za následok, že časť spoločnosti začala európske hodnoty spochybňovať. Podľa nej sa začal šíriť naratív, ktorý zdôrazňuje národné, tradičné, konzervatívne záujmy a ponúka jednoduché riešenia na komplexné problémy.

„Časť politikov, žiaľ, v snahe získať si voličov, tomuto trendu podľahla a vo svojich vystúpeniach vedome oslabujú základné piliere demokracie. Hodnoty novembra 89 sa pre týchto politikov stali zrkadlom, ktoré ukazuje, že demokratické zmýšľanie je im vzdialené, a preto odkaz Novembra zľahčujú, prehliadajú. Preto predstavitelia parlamentnej väčšiny pod rúškom šetrenia nemali najmenší problém prijať zákon, ktorým tento štátny sviatok prestal byť dňom pracovného pokoja,“ myslí si SKU.

Z ekonomického hľadiska by podľa nich bol daný krok pochopiteľný, ak by štát, ktorý sa takto usiluje ušetriť 130 miliónov, na iných miestach dlhodobo neplytval. „Takto celé toto opatrenie vyznieva ako pľuvanec do tváre všetkým, ktorí sa pred 36 rokmi dokázali vzoprieť režimu a neskôr celú neskorú jeseň zapĺňali námestia našich miest,“ uviedla komora.

Výzva učiteľov na zachovanie ducha Nežnej revolúcie

SKU poukázala, že vedúci predstavitelia rôznych inštitúcií a firiem udelili svojom zamestnancom voľno na 17. novembra, a takto vyjadrili potrebu poukazovať na hodnoty a ideály Novembra 1989. „Súčasťou práce nás učiteľov je popri inom aj viesť k hodnotám, ktoré reprezentuje Nežná revolúcia,“ zdôraznila komora. Parlamentnú devalváciu predmetného sviatku považuje za škodlivú. „Dejiny nás učia, že demokracia nie je dar, ale niečo, za čo sa musí dennodenne bojovať, a práve v týchto dňoch by sme mali byť obozretní a ukázať svoje odhodlanie zabojovať za ňu,“ uzavreli zástupcovia učiteľstva.

V poslednej septembrovej dekáde parlament schválil najnovší konsolidačný balíček, v rámci ktorého sa uzniesol na tom, že Deň boja za slobodu a demokraciu už nebude dňom pracovného pokoja. Viaceré univerzity už avizovali, že v tento sviatok udelia rektorské voľno pre svojich študentov.

