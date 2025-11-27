Zasiahlo nás ľadové peklo, bude to ešte horšie: Dážď a sneh zamrzli, ulice sa zmenili na klzisko. V tieto dni príde zmena

Ilustračná foto: TASR/AP

Nina Malovcová
Po extrémnom počasí prichádza konečne úľava.

Slovensko má za sebou obdobie, ktoré prinieslo výrazné kontrasty – snehová kalamita na severe a východe, rýchle topenie snehu, lokálne povodne a prvé výraznejšie sneženie v oblastiach západného Slovenska. To všetko sa odohralo v priebehu jediného týždňa. Teraz však prichádza výrazný obrat a atmosféra sa začína stabilizovať.

Ako objasňuje portál iMeteo, nad naše územie sa začína rozširovať tlaková výš, ktorá postupne prevezme kontrolu nad počasím. Zrážky prakticky ustali a chladnejší vzduch, ktorý k nám prenikol v uplynulých hodinách, spomalil topenie snehu. Nasledujúce dni prinesú pokoj, no aj veľa oblastí, kde zostane zamračené a chladné počasie.

Fronty odchádzajú, no slnko ešte nevyhralo

Séria frontov, ktoré zasahovali naše územie, priniesla komplikované podmienky a rýchle výkyvy počasia. Sneh, dážď a následné oteplenie spôsobovali problémy najmä na cestách a na vodných tokoch. Teraz sa však situácia láme. Tlaková výš nad Alpami sa rozširuje smerom na severovýchod a jej výbežok sa dostáva až k nám.

Takéto postavenie prináša stabilnejší charakter počasia, avšak bez záruky slnečnej oblohy. Pre toto obdobie je typické, že vysoký tlak sprevádza v nižších polohách inverzia, nízka oblačnosť a dlhotrvajúce hmly. Tie sa s blížiacim sa víkendom budú vyskytovať častejšie.

Hmla ráno, pokojné počasie popoludní

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené. Slovenský hydrometeorologický ústav však predpokladá, že počas popoludnia sa na viacerých miestach oblačnosť zmenší a v niektorých regiónoch sa objaví viac svetla. Slabé zrážky sa môžu vyskytnúť len ojedinele a ich množstvo bude zanedbateľné.

Ilustračná foto: Unsplash

Ráno a dopoludnia sa miestami vytvorí hmla a miestami aj poľadovica. Najvyššie teploty vystúpia na 2 až 7 °C. V chladnejších oblastiach severu sa môžu držať okolo 0 °C. Vo výške 1500 metrov bude spočiatku približne -6 °C, neskôr približne -3 °C. Vietor bude väčšinou slabý. Na západe a postupne aj na východe môže severný až severozápadný vietor prechodne zosilnieť.

Zajtrajšok prinesie menej oblačnosti, ale aj mrazivejšiu noc

Piatok bude ešte pokojnejší. Stred tlakovej výše sa začne presúvať z alpskej oblasti cez naše územie smerom nad Ukrajinu a Bielorusko. Vo vyšších polohách zároveň začne od juhovýchodu prúdiť teplejší vzduch. Počasie bude jasné až polooblačné. Ráno a dopoludnia sa miestami vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže v kotlinách udržať aj celý deň. Slabé zrážky sa očakávajú len výnimočne.

Nočné teploty klesnú na 0 až -7 °C. V údoliach môže teplota padnúť aj na -14 °C. Najvyššie denné teploty budú na úrovni 1 až 6 °C. V Žilinskom kraji, na Spiši a tam, kde pretrvá hmla, sa môžu držať okolo -1 °C. Vietor bude prevažne severný až severozápadný s rýchlosťou 3 až 8 m za sekundu. Vo východoslovenských regiónoch môže prechodne zosilnieť, v nárazoch približne do 16 m za sekundu. V priebehu dňa však bude slabnúť.

Inverzia zosilnie a sneh z krajiny nezmizne rýchlo

S príchodom víkendu sa podľa predpovede portálu iMeteo očakáva výraznejší nástup inverzie. V nižších polohách pribudne hmla a nízka oblačnosť, ktorá udrží chlad pri povrchu. To spôsobí, že snehová pokrývka sa bude topiť len veľmi pomaly. V horách sa stále nachádza približne 15 až 30 cm snehu. V nižších horských oblastiach je približne 15 až 25 cm. Očakáva sa, že tento sneh bude ubúdať len veľmi pomaly, keďže teploty budú nízke a oblačnosť bude pretrvávať.

Foto: SITA/Jana Birošová

Do konca týždňa by mala snehová pokrývka zmiznúť najmä zo západného Slovenska. Roztopí sa aj v Košickej kotline, na krajnom východe a v nižších polohách Banskobystrického regiónu. Počas víkendu sa sneh stratí aj z Považia.

V ostatných oblastiach vydrží minimálne ďalší týždeň. Najmä v horských regiónoch, kde sa udrží studený vzduch, zostane sneh naďalej súčasťou krajiny. Ďalšie zrážky sú podľa predpovedí možné okolo Mikuláša, no do tohto obdobia sa môže vývoj počasia ešte výrazne zmeniť.

