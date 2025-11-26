Žilinka doručil predsedovi NR SR list s výhradami k transformácii ÚOO: Minister vnútra vraj nerešpektuje princípy právneho štátu

Foto: TASR - Pavel Neubauer

Petra Sušaninová
TASR
Ministerstvo vnútra svoje rozhodnutie obhajuje.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka doručil predsedovi Národnej rady (NR) SR Richardovi Rašimu (Hlas-SD) list s výhradami k návrhu transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na iný úrad. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie. Zároveň podľa neho navrhovateľ, ministerstvo vnútra, zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, zúžil ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bez zreteľa na právo Európskej únie a nerešpektoval princípy právneho štátu.

„V prvom rade som zopakoval, že neboli splnené zákonné podmienky na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona,“ zdôrazňuje Žilinka. Navrhovateľ zákona podľa neho zároveň zvolil neštandardný spôsob kreovania nového úradu, pričom pripomína, že v právnom štáte by dôvodom zrušenia existujúceho štátneho orgánu nemalo byť rozšírenie jeho kompetencií či reakcia na poznatky aplikačnej praxe.

Poukazuje tiež no to, že ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti je zúžená bez zreteľa na právo Európskej únie. Okrem toho nie sú rešpektované princípy právneho štátu. „Najmä princíp právnej istoty, ktorého súčasťou je aj zákaz retroaktivity právnych noriem a princíp legitímneho očakávania,“ podotýka Žilinka.

Hovorca Európskej komisie Markus Lammert v prípade návrhu transformácie ÚOO uviedol, že viaceré prvky návrhu zákona vyvolávajú vážne obavy v súvislosti s právom Európskej únie. „Týka sa to najmä plánovaného zrušenia existujúceho Úradu na ochranu oznamovateľov a z toho vyplývajúceho predčasného ukončenia mandátu vedúcej úradu. Slovenské orgány sme upozornili na naše obavy a domnievame sa, že následne bude potrebná podrobná diskusia. Komisia je naďalej slovenským orgánom k dispozícii na diskusiu o týchto záležitostiach,“ skonštatoval.

Foto: SITA/Národná rada SR

Takto to odôvodňuje ministerstvo

Vláda uplynulú sobotu schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ (ÚOO), rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR.

Ministerstvo vnútra SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.

