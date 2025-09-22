Zasadne okrúhly stôl: Ak chceme poraziť Fica, musíme konať koordinovane, odkázal Šimečka a skritizoval nákup vily pri hrade

Najsilnejšia opozičná strana Progresívne Slovensko (PS) zvoláva na piatok 26. septembra okrúhly stôl, na ktorom chce dohodnúť spoločný postup k 17. novembru.
„Ak chceme uštedriť Ficovi prehru, musíme konať koordinovane. Vnímam, že názory na formu protestu 17. novembra, vrátane alternatívy „generálny štrajk“, sa rôznia – v opozícii, ale aj v odboroch, u zamestnávateľov a v občianskej spoločnosti. Toto je taká vážna vec, že si nemôžeme posielať odkazy cez médiá a trieštiť sily,“ uviedol na sociálnej sieti líder PS Michal Šimečka.
Líder opozície posiela odkaz
Na okrúhly stôl pozýva PS svojich politických partnerov, zástupcov občianskej spoločnosti, firiem a iných organizácií. „Musíme si spolu sadnúť, vymeniť si názory a nápady a dospieť k spoločnému postupu. Pre mňa je jedna vec zásadná – 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, si musíme uctiť dôstojne a spoločne musíme povedať rázne NIE ťahaniu Slovenska do Moskvy a ožobračovaniu, ktoré táto vláda pácha na našich občanoch,“ dodal Šimečka.
PS dnes zároveň na sociálnej sieti kritizovalo ministerstvo vnútra za to, že minister Matúš Šutaj Eštok zverejnil ďalšie „konsolidačné opatrenie“ – kúpu vily za 2,5 milióna eur pre rezort vnútra.
„Hovoriť o reprezentatívnych sídlach pre ústavných činiteľov je úplne legitímne. Ale oznámiť takýto obrovský výdavok skôr ako šetriace opatrenia, po tom, ako na ľudí uvalili Ficovu drahotu a ženú nás do chudoby zvýšením odvodov… to je neuveriteľne amatérske,“ uviedlo hnutie.
Vo vile pri Bratislavskom hrade má bývať niektorý z troch najvyšších ústavných činiteľov. Vyriešiť bývanie vrcholných ústavných činiteľov ukladá vláde schválený zákon Lex Atentát. Ako informovala STVR, vo vile býval počas druhej svetovej vojny hlavný ideológ úradu propagandy fašistického slovenského štátu Tido Jozef Gašpar.
