Zamestnanci obchodu ráno našli čudný úkaz: Na prepravkách s pivom spal opitý muž, predtým natruc rozhádzal nákupné košíky

Foto: Policie ČR

Nina Malovcová
SITA
Podľa policajtov sa do predajne vlámal.

Zamestnanci supermarketu v českom mestečku Ledeč nad Sázavou v nedeľu ráno našli na prepravke s pivom pred pokladnicou spiaceho muža. Podľa policajtov sa do predajne vlámal.

Informuje o tom web TN.cz. „Policajti zistili, že muž predtým popíjal na nejakom večierku a po požití alkoholu a za použitia násilia sa vlámal do obchodného domu, a to tak, že vyrazil jedno krídlo hlavných vchodových dverí,“ uviedla policajná hovorkyňa Dana Čírtková.

Škoda 40-tisíc českých korún

Tridsaťštyriročný muž v predajni prešiel k pokladniciam, kde rozhádzal nákupné košíky, a potom sa vrátil pred pokladnice. „Tam si sadol na prepravku s fľaškovým pivom a zaspal,“ dodala hovorkyňa. Majiteľovi predajne podľa polície vznikla poškodením vchodových dverí škoda 40-tisíc českých korún. Mužovi hrozí stíhanie za krádež vlámaním, poškodenie cudzej veci a výtržníctvo.

