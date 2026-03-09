Zaistené ukrajinské peniaze zostanú v Maďarsku: Čakajú na otvorenie ropovodu Družba

Zaistenie zásielky peňazí na Ukrajinu maďarskou protiteroristickou jednotkou na maďarskom území nebolo náhodné. Podľa servera telex.hu to vyhlásil v pondelok v maďarskom meste Gödöllő v Peštianskej stolici minister výstavby a dopravy János Lázár. Dodal, že zásielku nevrátia Kyjevu, kým ropovodom Družba nepotečie ropa, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Peniaze tu zatiaľ zostanú. Čakáme na otvorenie ropovodu a čakáme na nové ukrajinské zásielky peňazí cez Maďarsko,“ dodal minister.
Lázár: Čím dlhšie bude trvať obnovenie, tým dôkladnejšie vyšetrovanie bude potrebné
Podľa neho sú v tejto kauze aktuálne otázky týkajúce sa prania špinavých peňazí, financovania organizovaného zločinu či financovania politiky.
„Čím dlhšie bude trvať obnovenie fungovania ropovodu, tým dôkladnejšie vyšetrovanie bude potrebné,“ podotkol Lázár.
Zaistenie nákladu ukrajinských prepravcov peňazí minulý týždeň v Maďarsku predstavuje „štátne vydieranie a čin štátneho terorizmu“. V pondelok to ukrajinským novinárom vo Varšave povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrej Sybiha.
Sybiha: Ukrajina sa vydieraniu nepoddá
„Dnes je to štvrtý deň, čo ho (zaistený náklad) nevrátili. Je to prinajmenšom prekvapujúce. Ukrajina sa nepoddá ani ultimátam, ani vydieraniu. Žiadame našich maďarských kolegov, aby prestali s provokáciami, aby sa nás nesnažili zatiahnuť do volebnej kampane a aby sa vrátili ku korektným, konštruktívnym a dobrosusedským vzťahom,“ povedal šéf ukrajinskej diplomacie.
Pripomenul, že sedem Ukrajincov už poslali na Ukrajinu. Kyjev teraz požaduje, aby maďarská strana konala v súlade s medzinárodným právom a vrátila zaistenú zásielku Ukrajine.
Už roky od uzavretia ukrajinských letísk v roku 2022 je úplne bežnou praxou preprava hotovosti na Ukrajinu cez Maďarsko, povedal pre agentúru APA bývalý rakúsky generálny riaditeľ ukrajinskej PrivatBank Gerhard Bösch. Ako smiešne označil možné obvinenia z prania špinavých peňazí vznesené v súvislosti so zadržaním dvoch ukrajinských obrnených nákladných áut. Z Rakúska na Ukrajinu cez Maďarsko viezli 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a deväť kilogramov zlata.
Posádky dvoch vozidiel zadržala minulý štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5 jednotka maďarského protiteroristického centra TEK.
