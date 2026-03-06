Zamestnanci ukrajinskej banky boli prepustení a sú na Ukrajine. Minister obvinil Maďarsko z únosu

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Prekročili ukrajinskú hranicu.

Sedem zamestnancov ukrajinskej banky, ktorí boli zadržaní maďarskými úradmi, prepustili na slobodu a v piatok sa vrátili na Ukrajinu. V príspevku na sieti X o tom informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha.

„Podarilo sa nám zabezpečiť prepustenie siedmich ukrajinských občanov, ktorí boli zadržaní v Budapešti. Už sú v bezpečí a prekročili ukrajinskú hranicu,“ uviedol šéf ukrajinskej diplomacie.

Obvinil Maďarsko z únosu

Ako na svojom webe informovala stanica Euronews, Sybiha v piatok ráno obvinil Maďarsko z únosu siedmich zamestnancov ukrajinskej štátnej banky spolu s veľkým objemom hotovosti a zlata. Podľa dotknutej ukrajinskej banky Oščadbank jej zamestnanci prevážali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov libier a deväť kilogramov zlata, a to z Rakúska na Ukrajinu.

Banka dodala, že konvoj bol organizovaný v spolupráci s rakúskou bankou Raiffeisen. „Náklad bol zaregistrovaný v súlade s medzinárodnými prepravnými predpismi a platnými európskymi colnými postupmi,“ uviedla.

Podľa agentúry DPA figuruje v pozadí tohto incidentu spor medzi Maďarskom a Ukrajinou, týkajúci sa dodávok ruskej ropy ropovodom Družba, ktorého časť sa nachádza aj na ukrajinskom území.

Po poškodení ropovodu pri ruských útokoch vláda v Budapešti naliehala na Kyjev, aby potrubie rýchlo opravil a obnovil tranzit. Ukrajina uviedla, že rýchla oprava nie je možná, čo sa stretlo s kritikou v Maďarsku a susednom Slovensku. V snahe zvýšiť tlak na Ukrajinu Maďarsko zablokovalo schválenie úveru EÚ vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu.

Na Zelenského sa zvalila kritika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána za marenie poskytnutia tejto pôžičky. Kým vláda v Budapešti považovala Zelenského tvrdé vyjadrenia za „vydieranie“, Európska komisia v piatok Zelenského slová kritizovala ako „neprijateľné“. Zelenskyj opakuje, že Ukrajina nemá alternatívu k pôžičke EÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Riziko nemôže byť väčšie, varuje Guterres: Situácia na Blízkom východe sa môže vymknúť spod kontroly

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac