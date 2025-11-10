Záhada zvláštnych 5 200 jám vedcom nedala spávať dlhé roky: Na toto zrejme slúžili otvory staré stáročia

Foto: C. Stanish; Antiquity Publications Ltd

Petra Sušaninová
Podivné otvory v zemi odhaľujú svoje tajomstvá.

Vysoko v Andách sa nachádza zvláštny monument z čias Inkov, pozostávajúci z približne 5 200 otvorov. Odborníci z rôznych odborov sa snažili prísť na to, ako vznikli a na čo slúžili. Je možné, že záhadu sa konečne podarilo rozlúsknuť.

Monument preskúmali za pomoci dronov

Ako informuje web Live Science, na pohorí Monte Sierpe v Peru sa nachádza miesto, ktoré vzniklo pravdepodobne medzi rokmi 1000 až 1400. Pozostáva z približne 5 200 otvorov a bolo súčasťou mocného kráľovstva Chincha. Odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom Antiquity informujú, že v tých časoch jamy zrejme slúžili na vykonávanie výmenného obchodu.

Keď kráľovstvo dobyli Inkovia, účel sa zrejme zmenil a pravdepodobne sa tu vyberali dane a poplatky od miestnych obyvateľov. Archeológovia dospeli k tomuto zisteniu po analýze tisícok jám za pomoci dronovej technológie. Tá tímu umožnila odhaliť matematické vzory v rozložení jám, čo znamená, že boli usporiadané do sekcií a blokov pripomínajúcich vtedajšie metódy účtovníctva a vedenia záznamov. Analýze boli podrobené aj vzorky a sedimenty získané z jám.

Foto: C. Stanish; Antiquity Publications Ltd

Tajomné jamy v Monte Sierpe sú usporiadané do dlhého pásu, rozdeleného na bloky s niekoľkými desiatkami jamiek. Celkovo je pás dlhý 1,5 kilometra. Každá z jám má priemer 1 až 2 metre a hĺbku približne 1 meter. Niektoré sú lemované kameňmi. Lokalita sa nachádza v blízkosti obranného osídlenia a križovatky ciest, ktoré predchádzali hispánskej kolonizácii v 16. storočí.

Existuje viacero hypotéz

Prvýkrát archeológovia lepšie preskúmali toto miesto okolo roku 1930 a potom opäť zhruba o 40 rokov neskôr. Našťastie, je pomerne odľahlé a nie je ohrozené modernou zástavbou. V priebehu rokov prišli odborníci s viacerými hypotézami, na čo jamy mohli slúžiť. Niektoré hovoria, že slúžili na zbieranie vody či na pestovanie plodín.

Foto: J.L. Bongers; Antiquity Publications Ltd

Najnovšia analýza odhalila peľ rôznych plodín, nachádzajúci sa aj vo vnútri jám, čo naznačuje, že v nich boli uložené. Našiel sa aj peľ z plodín, ktorý sa prirodzene nešíri ďaleko od rastliny. Je teda zrejmé, že sem bol zanesený človekom. Podarilo sa tiež objaviť peľ z trstiny, z ktorej sa v tom čase plietli koše.

Odborníci sa preto nazdávajú, že sa tu schádzali ľudia z rôznych kútov kráľovstva za účelom výmenného obchodu. Do úvahy ale prichádza aj to, že sa používali na zrátavanie tovaru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Čelné sklo auta takmer prerazil záhadný objekt, čiastočne ho roztavil: Niečo takéto sa stalo zrejme…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac