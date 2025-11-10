Záhada zvláštnych 5 200 jám vedcom nedala spávať dlhé roky: Na toto zrejme slúžili otvory staré stáročia

Vysoko v Andách sa nachádza zvláštny monument z čias Inkov, pozostávajúci z približne 5 200 otvorov. Odborníci z rôznych odborov sa snažili prísť na to, ako vznikli a na čo slúžili. Je možné, že záhadu sa konečne podarilo rozlúsknuť.
Monument preskúmali za pomoci dronov
Ako informuje web Live Science, na pohorí Monte Sierpe v Peru sa nachádza miesto, ktoré vzniklo pravdepodobne medzi rokmi 1000 až 1400. Pozostáva z približne 5 200 otvorov a bolo súčasťou mocného kráľovstva Chincha. Odborníci v štúdii publikovanej prostredníctvom Antiquity informujú, že v tých časoch jamy zrejme slúžili na vykonávanie výmenného obchodu.
Keď kráľovstvo dobyli Inkovia, účel sa zrejme zmenil a pravdepodobne sa tu vyberali dane a poplatky od miestnych obyvateľov. Archeológovia dospeli k tomuto zisteniu po analýze tisícok jám za pomoci dronovej technológie. Tá tímu umožnila odhaliť matematické vzory v rozložení jám, čo znamená, že boli usporiadané do sekcií a blokov pripomínajúcich vtedajšie metódy účtovníctva a vedenia záznamov. Analýze boli podrobené aj vzorky a sedimenty získané z jám.
Tajomné jamy v Monte Sierpe sú usporiadané do dlhého pásu, rozdeleného na bloky s niekoľkými desiatkami jamiek. Celkovo je pás dlhý 1,5 kilometra. Každá z jám má priemer 1 až 2 metre a hĺbku približne 1 meter. Niektoré sú lemované kameňmi. Lokalita sa nachádza v blízkosti obranného osídlenia a križovatky ciest, ktoré predchádzali hispánskej kolonizácii v 16. storočí.
Existuje viacero hypotéz
Prvýkrát archeológovia lepšie preskúmali toto miesto okolo roku 1930 a potom opäť zhruba o 40 rokov neskôr. Našťastie, je pomerne odľahlé a nie je ohrozené modernou zástavbou. V priebehu rokov prišli odborníci s viacerými hypotézami, na čo jamy mohli slúžiť. Niektoré hovoria, že slúžili na zbieranie vody či na pestovanie plodín.
Najnovšia analýza odhalila peľ rôznych plodín, nachádzajúci sa aj vo vnútri jám, čo naznačuje, že v nich boli uložené. Našiel sa aj peľ z plodín, ktorý sa prirodzene nešíri ďaleko od rastliny. Je teda zrejmé, že sem bol zanesený človekom. Podarilo sa tiež objaviť peľ z trstiny, z ktorej sa v tom čase plietli koše.
Odborníci sa preto nazdávajú, že sa tu schádzali ľudia z rôznych kútov kráľovstva za účelom výmenného obchodu. Do úvahy ale prichádza aj to, že sa používali na zrátavanie tovaru.
Nahlásiť chybu v článku