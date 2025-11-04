Čelné sklo auta takmer prerazil záhadný objekt, čiastočne ho roztavil: Niečo takéto sa stalo zrejme len druhýkrát

Ilustračná foto: Profimedia

Petra Sušaninová
Majiteľ auta zažil za jazdy poriadne nepríjemné prekvapenie.

Zrážka so zverou dokáže poriadne znepríjemniť deň, predstavte si ale, že by vám do čelného skla narazil záhadný objekt z vesmíru. To sa stalo majiteľovi Tesly v Austrálii. Podľa odborníkov je to extrémne ojedinelý jav.

Auto zasiahol zvláštny objekt

Ako informuje web Science Alert, muž cestoval po austrálskej diaľnici vo svojej Tesle, keď zrazu čelné sklo niečo zasiahlo. Prvotné teórie hovorili, že by to mohol byť meteorit. Andrew Melville-Smith, veterinár z Whyalla v Južnej Austrálii, pre Australian Broadcasting Corporation prezradil, že predmet zasiahol jeho čelné sklo s takou silou, že to následne akoby zmäklo a čiastočne sa roztavilo a od miesta nárazu sa rozbehli praskliny.

Auto bolo v režime autopilota a zvláštne bolo, že pokračovalo v jazde, ako keby sa vôbec nič nestalo. Melville-Smith si najprv myslel, že havaroval. Keď videl, čo sa v skutočnosti stalo, nahlásil incident Juhoaustrálskemu múzeu, ktoré sa pustilo do vyšetrovania. Okrem iného pracovalo s teóriou, že auto mohol zasiahnuť zablúdený projektil.

Domnievalo sa však, že by mohlo ísť aj o meteorit. Niečo také je ale extrémne ojedinelé a doteraz bol zaznamenaný len jeden prípad. Predtým meteorit zasiahol pohybujúce sa auto 10. decembra v roku 1950.

Mohol to byť meteorit?

Podľa odborníkov sa na Zem neustále dostáva materiál z vesmíru. Väčšinou však v podobe mikroskopických častíc, ktoré si človek bežne ani nevšimne. Je zriedkavé, aby sa na Zem dostali väčšie kusy, pri prechode atmosférou totiž väčšinou zhoria a rozpadnú sa. Pravdepodobnosť, že človek uvidí dopad meteoritu na vlastné oči, je extrémne nízka. Ešte nižšia je šanca, že ním bude zasiahnutý.

Prvým krokom múzea je preskúmať čelné sklo, aby zistilo, či sa v ňom nezachytili nejaké častice. Ak výsledky potvrdia vesmírny pôvod, mineralógovia sa vydajú hľadať samotný meteorit. „Naozaj nezvyčajné je to, že sklo sa trochu roztavilo. Čokoľvek ho zasiahlo, malo vysokú teplotu,“ vyjadril sa mineralóg Kieran Meaney.

Odborníci pátrajú po pôvode

Vedci sa domnievajú, že meteority sú v skutočnosti pomerne studené, keď dopadnú na Zem. Teplo pri vstupe do atmosféry môže spáliť a odparovať povrchovú vrstvu objektu bez toho, aby prenieslo veľa tepla do jeho vnútra. Ak sa však objekt pohybuje dostatočne rýchlo, môže pri náraze vyvinúť intenzívne teplo, keďže jeho kinetická energia sa premieňa na tepelnú.

Pravdepodobnejšie sú ale iné vysvetlenia, napríklad vesmírny odpad alebo odpad z prelietajúceho komerčného lietadla. Alebo to možno bol celkom obyčajný kameň.

