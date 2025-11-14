Fico bol na diskusii v Poprade arogantný: Študentov poslal bojovať na Ukrajinu. Tí opustili miestnosť a štrngali kľúčmi

Študentka, ktorá diskusiu s premiérom Robertom Ficom v Poprade opustila predčasne, opisuje jeho vystupovanie ako útočné a arogantné.
Ako informoval Denník N, podľa jej slov sa premiér pýtal, či študenti prišli „na kar“, pričom mnohí z nich prišli oblečení prevažne v čiernom na znak nesúhlasu.
Premiér poslal študentov bojovať na Ukrajinu
Premiér povedal študentom, že ak podporujú vojnu na Ukrajine, mali by tam ísť bojovať. „Tak, keď ste takí hrdinovia v tých čiernych tričkách a tak ste strašne za tú vojnu, tak tam choďte,“ odkázal premiér študentom podľa Denníka N. To vyvolalo silnú reakciu.
Niektorí študenti odišli
Asi po 40 minútach sa približne 30 študentov rozhodlo odísť a protestne štrngalo kľúčmi. V tom čase Fico hovoril o tom, ako ide EÚ poslať 140 miliónov eur „na pokračovanie vojny“ na Ukrajine. Diskusia však pokračovala aj po ich odchode, keďže časť študentov zostala a zapojila sa do debaty. Fico medzitým na sociálnej sieti poznamenal: „Práve v Poprade diskutujeme o medzinárodných vzťahoch a predstavte si, máme aj rozdielne názory.“
