Fico: Nákup v hotovosti za 12-tisíc eur nie je ničím výnimočným, Šutaj Eštok má vraj dostatočný príjem

Premiér Robert Fico nepovažuje spôsob úhrady leteniek ministra vnútra za problém, ktorý by si vyžadoval verejnú diskusiu. Nákup v hodnote presahujúcej 12-tisíc eur zaplatený v hotovosti podľa neho nie je ničím výnimočným ani nezákonným, keďže hotovostné platby sú na Slovensku stále povolené.
Zdôraznil, že v konaní ministra nevidí žiadne pochybenie ani porušenie zákona. Podľa jeho slov ide o umelo nafúknutú tému, ktorá nemá reálny základ v legislatíve ani v skutkovom stave. Fico zároveň poukázal na to, že minister vnútra má dostatočný oficiálny príjem, ktorý mu umožňuje bez problémov uhradiť letenky na súkromnú dovolenku z vlastných finančných prostriedkov.
Vláda plánuje viaceré výjazdové rokovania v regiónoch
Vláda bude mať tento rok ešte 13 výjazdových rokovaní v regiónoch. Najbližšie bude vo februári v Hlohovci a Trnave. Premiér Robert Fico (Smer-SD) o tom informoval po stredajšom zasadnutí vlády v bratislavskej Petržalke.
„V marci budeme mať dvojdňové zasadnutie. Jeden deň budeme v Komárne, Šali a Leviciach, druhý deň v Nových Zámkoch a Nitre,“ priblížil Fico. Dodal, že výjazdové rokovania tak budú každý mesiac.
Vládny kabinet má podľa premiéra ambíciu navštíviť tento rok minimálne polovicu všetkých okresov. „Druhú polovičku by sme urobili v priebehu roku 2027, kde je náš mandát do konania parlamentných volieb, ktoré by mali byť na konci septembra,“ dodal.
Milióny eur pôjdu do regiónov a na obnovu pamiatok
Vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v bratislavskej Petržalke vyčlenila vyše 3,5 milióna eur, z ktorých je približne 1,5 milióna určených na projekty samospráv i potreby organizácií a inštitúcií pôsobiacich na území okresov Bratislava a Senec. Súčasťou balíka sú tiež vyše dva milióny eur na dokončenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – objektu Szitnyayovský dom v Banskej Štiavnici.
Z 1,5 milióna eur pre hlavné mesto a okres Senec je pol milióna eur alokovaných pre konkrétne projekty samospráv a organizácií v okrese Senec či v mestských častiach Bratislavy.
Zvyšok je určený na väčšie projekty v regióne, ako je napríklad 100 000 eur na podporu projektu Ministerstva vnútra SR zameraného na ochranu žien, detí a obyvateľov „Na ktorej zastávke sa cítiš bezpečne so zavedením kamerového systému“. Sumu 70 000 eur schválila vláda na rekonštrukciu objektu a prevádzkové náklady objektu Hokejovej akadémie Zdena Cígera.
