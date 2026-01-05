Nové informácie o Karlosovi Vémolovi: Zápasník zostáva v nemocnici, mediálny tím priblížil jeho zdravotný stav

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Vémola je od 23. decembra obmedzený na osobnej slobode.

Český MMA zápasník Karlos Vémola zostáva aj naďalej hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou väznice na pražskom Pankráci. Podľa najnovších informácií je jeho zdravotný stav stabilizovaný a momentálne má zabezpečenú kompletnú zdravotnú starostlivosť.

Vyplýva to z vyjadrenia zverejneného prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti, ktorý publikoval jeho mediálny tím. V odkaze fanúšikom Vémola zároveň poďakoval za množstvo správ a prejavov podpory, ktoré sa k nemu v posledných dňoch dostali.

Zadržanie ho zastihlo tesne pred plánovanou operáciou

Karlos je v súčasnosti stále hospitalizovaný v Nemocnici s poliklinikou pankráckej väznice. Jeho stav je stabilizovaný a má všetku dostupnú starostlivosť. Všetkým ďakuje za slová podpory, ktoré sa k nemu dostávajú,“ píše sa v príspevku.

Vémola je od 23. decembra obmedzený na osobnej slobode v súvislosti s prípadom, ktorý sa spája s podozrením na medzinárodnú drogovú trestnú činnosť. K zásahu polície došlo len deň pred Vianocami, v čase, keď už verejne hovoril o plánovanej operácii čeľuste.

Namiesto nástupu na chirurgický zákrok tak skončil vo väzbe a sviatky strávil oddelený od rodiny. Podľa dostupných informácií musel niekoľko dní znášať výrazné bolesti, pričom do nemocnice ho previezli až približne po šiestich dňoch.

Operovali ho minulý týždeň

Samotný zákrok podstúpil minulý týždeň v utorok ráno vo Všeobecnej fakultnej nemocnici v Prahe. Operácia prebehla za prísnych bezpečnostných opatrení a pod dohľadom väzenskej polície. Po zákroku ho následne previezli späť do nemocnice v areáli pankráckej väznice, kde pokračuje liečba.

Hoci je podľa oficiálneho stanoviska jeho zdravotný stav stabilizovaný, mediálny tím neuviedol, prečo je zápasník hospitalizovaný už dlhší čas, ani či sa počas liečby objavili komplikácie.

