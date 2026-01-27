Záchranky čaká veľká zmena: Minister predstavil nový model fungovania. Prezradil, čo nedovolí

Fungovanie záchraniek by po novom mohlo spadať pod nemocnice s urgentnými príjmami. Vyplýva to zo zámeru zmien vo fungovaní systému záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktorý minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predstavil na utorkovej tlačovej konferencii.
Ako uviedol, nemocnice by mali mať na výber rozhodnúť sa, akým spôsobom budú záchranky prevádzkovať. Na výber budú mať z troch možností. Za výber spôsobu, ako aj za samotnú prevádzku však vždy ponesie zodpovednosť nemocnica. Minister zároveň deklaroval, že príprave kompletnej legislatívy bude ešte predchádzať široká odborná diskusia. Dodal, že zámer má už teraz odbornú aj politickú podporu.
Tri možnosti pre nemocnicu
„Každá nemocnica s urgentným príjmom bude mať tri možnosti, ako ZZS zabezpečiť. Po prvé ju bude prevádzkovať sama, vo vlastnom mene. Bude si na to môcť založiť subjekt so svojou 100-percentnou majetkovou účasťou. Čo v prípade štátu už štát má a volá sa ZZS Bratislava a Záchranná služba Košice a bude doplnená aj o integrovaný záchranný systém. Treťou možnosťou je, že ju bude môcť prevádzkovať prostredníctvom tretej osoby, od ktorej si tieto služby za presne zákonom stanovené a predovšetkým transparentné podmienky objedná,“ vysvetlil šéf rezortu.
Záchrannú služby by mala každá z nemocníc s urgentným príjmom poskytovať v rámci svojej spádovej oblasti, ktorú bude podľa Šaška rovnako presne definovať zákon. Mimo spádových oblastí má poskytovanie ZZS garantovať štát prostredníctvom štátnych záchraniek alebo integrovaného záchranného systému.
Skrátené konanie nedovolí
Všetky pravidlá pre záchranky bude podľa ministra definovať nový, strešný zákon. Zdôraznil, že na jeho dodržiavanie bude aktívne dozerať štát. „V najbližších týždňoch predstavíme konkrétne legislatívne zámery a bude prebiehať široká odborná diskusia. Nedovolím, aby bol tento proces skrátený, urýchlený alebo, aby sa tam dostali veci, o ktorých sa nebude transparentne diskutovať,“ zdôraznil Šaško.
Minister zdravotníctva už v auguste 2025 pripustil, že systém ZZS vyžaduje zmeny. Predchádzala tomu vlna kritiky v súvislosti s tendrom na záchranky, ktoré vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo.
