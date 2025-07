Zabudnite na vrásky. Speváčka Marcela Laiferová prezradila, prečo nestarne a čo robí inak

Legenda slovenskej hudobnej scény nezastavuje ani vo veku, keď by si mnohí dávno dopriali odpočinok. Speváčka a lekárka Marcela Laiferová zostáva aktívna, usmiata a plná život, akoby sa jej vek ani netýkal.

Ako povedala pre denník Plus Jeden Deň, oslavu okrúhleho jubilea nevníma ako nič výnimočné. Pokračuje v aktívnom koncertovaní, rada jazdí autom a naplno si užíva každý nový deň. V živote sa riadi jednoduchým, no účinným životným postojom, vyhýba sa konfliktom, negatívnym ľuďom a nezaoberá sa tým, čo nemôže zmeniť.

Starnutie? Do mladosti!

Marcela Laiferová tvrdí, že vek pre ňu nie je témou, ktorou by sa zaoberala: „Vôbec to neberiem ako niečo výnimočné. Cítim sa tak ako doteraz. Stále mám chuť žiť, tvoriť, písať.“ Jej mladistvý výzor je vraj výsledkom dobrého nastavenia mysle a starostlivosti o pleť. „Áno, mám málo vrások. Vek 80 rokov môže byť rôzny. Niekto má 80 a vyzerá na 60. Často sa s tým stretávam, že mi hovoria, že starnem do mladosti,“ hovorí so smiechom.

„Nič špeciálne pre to nerobím. Mám kvalitné drahšie švajčiarske krémy. A je to aj o tom, aké myslenie máte nastavené. Keď je žena nahnevaná, hneď sa to odrazí na jej tvári.“ Podľa nej sú vnútorná pohoda a vyrovnanosť tým najlepším elixírom mladosti, ktorý sa žiadnym krémom nedá nahradiť.

Pohyb ako základ vitality