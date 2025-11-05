Zabudnite na Ružu pre nevestu. Existuje verzia pre seniorov, ktorú musíte vidieť, účastníci majú 65 rokov a viac

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Ruža pre nevestu
Prvý ženích bol dokonca už niekoľko rokov na dôchodku a stal sa tak najstarším účastníkom tejto šou.

Klasickú Ružu pre nevestu, alebo The Bachelor, ako sa nazýva pôvodný formát, už určite poznáte. Niekoľko krások sa snaží získať srdce jediného muža, ktorý trávi obmedzený čas s každou z nich a postupne jedna po druhej vypadávajú, až kým nezvýšia posledné dve ruže pre finalistky, ktoré mu najviac prirástli k srdcu. Vyhrať však môže len jedna.

Tento formát má mimoriadny úspech nielen vo svete, ale tiež u nás. Svedčia o tom tri kompletné série Ruže pre nevestu, po ktorých ešte celé týždne diváci sledovali, či víťazný pár ostal spolu, alebo sa rozišli. Teraz, kým čakáte na novú sériu, alebo možno na českú verziu, kde budú najbližšie dvaja ženísi, pre vás máme tip na šou, ktorá vznikla ako spin-off (dielo, ktoré vzniklo na základe príbehu alebo postavy iného diela, pozn. red.) k šou The Bachelor.

Viac z témy Ruža pre nevestu:
1.
Nie jeden ženích, ale rovno dvaja. Ruža pre nevestu chystá svetový unikát, má to však háčik
2.
Karolína venovala nekompromisný odkaz všetkým, ktorí spochybňovali jej rozchod s Rasťom. Nedoplatili naň pritom len oni
3.
Karolína a Rasťo z Ruže pre nevestu sa rozišli. Televízny ženích prezradil, prečo sa rozhodli ísť od seba
Zobraziť všetky články (120)

V centre diania sú seniori

Šou s názvom The Golden Bachelor je americkou zoznamovacou šou, ktorá vznikla vďaka úspechu klasického Bachelora. Prvýkrát sa vysielala v roku 2023 a druhá séria mala premiéru v septembri tohto roka, pričom stále vychádzajú nové epizódy, a zatiaľ sa nevie, koho si 66-ročný ženích Mel Owens vyberie.

@goldenbachabc Who gets your rose? Stream #TheGoldenBachelor ♬ original sound – The Golden Bachelor

Koncept šou je rovnaký, ako už poznáte z Ruže pre nevestu, jedinou zmenou je vek súťažiacich. Ako informoval portál People, prihlásiť sa môžu seniori vo veku 65 rokov a vyššie. „Producenti programu The Bachelor hľadajú aktívnych a spoločenských slobodných mužov a ženy vo veku 65 rokov a viac pre nový vzrušujúci zoznamovací program!“ avizoval oznam ešte pred začiatkom šou.

Nechýbala pritom výzva, ktorá znie: „Vstupujete do zlatých rokov a hľadáte romantiku?“ či motto: „Zlato príde k tomu, kto si naň počká.“

Ide tak už o štvrtú verziu tejto šou, keďže v minulosti existovala aj The Bachelorette, ktorá mala premiéru v roku 2002 a namiesto muža si v nej svojho vyvoleného hľadala žena, ale tiež verzia Bachelor in Paradise, ktorá mala debut v roku 2014. V tej zas neboli noví súťažiaci, ale tí z The Bachelor a The Bachelorette a spoločne cestovali do Mexika či Kostariky.

@goldenbachabcEveryone thank Gerry for letting us watch his vulnerability, laugh, and cry every week 🧡💛♬ original sound – The Golden Bachelor

V prvej sérii The Golden Bachelor si lásku hľadal vtedy 71-ročný Gerry Turner. Ten sa stal nielen prvým seniorským „bachelorom“, ale zároveň aj najstarším účastníkom tohto formátu, aký v ňom kedy bol. Nikoho tak neprekvapí, že v čase natáčania už bol na dôchodku. Na výber mal až z 22 žien, no nakoniec našiel tu pravú. To, či spolu ostali, vám však neprezradíme a necháme vás to zistiť samých.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Legendárne Vianoce? Tentoraz nie. Nová reklama Coca-Coly je podľa ľudí prepadák, vo veľkom kritizujú jednu…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?
Najnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbouNajnebezpečnejšia žena: Bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Dostala tvrdý trest, stále je hrozbou
Budú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponukyBudú vianočné trhy v Bratislave drahšie? Stánkarov zaťaží vyššia 23 % DPH, na ľudí tento rok čakajú aj výhodné ponuky
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac