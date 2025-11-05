Zabudnite na Ružu pre nevestu. Existuje verzia pre seniorov, ktorú musíte vidieť, účastníci majú 65 rokov a viac

Klasickú Ružu pre nevestu, alebo The Bachelor, ako sa nazýva pôvodný formát, už určite poznáte. Niekoľko krások sa snaží získať srdce jediného muža, ktorý trávi obmedzený čas s každou z nich a postupne jedna po druhej vypadávajú, až kým nezvýšia posledné dve ruže pre finalistky, ktoré mu najviac prirástli k srdcu. Vyhrať však môže len jedna.
Tento formát má mimoriadny úspech nielen vo svete, ale tiež u nás. Svedčia o tom tri kompletné série Ruže pre nevestu, po ktorých ešte celé týždne diváci sledovali, či víťazný pár ostal spolu, alebo sa rozišli. Teraz, kým čakáte na novú sériu, alebo možno na českú verziu, kde budú najbližšie dvaja ženísi, pre vás máme tip na šou, ktorá vznikla ako spin-off (dielo, ktoré vzniklo na základe príbehu alebo postavy iného diela, pozn. red.) k šou The Bachelor.
V centre diania sú seniori
Šou s názvom The Golden Bachelor je americkou zoznamovacou šou, ktorá vznikla vďaka úspechu klasického Bachelora. Prvýkrát sa vysielala v roku 2023 a druhá séria mala premiéru v septembri tohto roka, pričom stále vychádzajú nové epizódy, a zatiaľ sa nevie, koho si 66-ročný ženích Mel Owens vyberie.
@goldenbachabc Who gets your rose? Stream #TheGoldenBachelor ♬ original sound – The Golden Bachelor
Koncept šou je rovnaký, ako už poznáte z Ruže pre nevestu, jedinou zmenou je vek súťažiacich. Ako informoval portál People, prihlásiť sa môžu seniori vo veku 65 rokov a vyššie. „Producenti programu The Bachelor hľadajú aktívnych a spoločenských slobodných mužov a ženy vo veku 65 rokov a viac pre nový vzrušujúci zoznamovací program!“ avizoval oznam ešte pred začiatkom šou.
Nechýbala pritom výzva, ktorá znie: „Vstupujete do zlatých rokov a hľadáte romantiku?“ či motto: „Zlato príde k tomu, kto si naň počká.“
Ide tak už o štvrtú verziu tejto šou, keďže v minulosti existovala aj The Bachelorette, ktorá mala premiéru v roku 2002 a namiesto muža si v nej svojho vyvoleného hľadala žena, ale tiež verzia Bachelor in Paradise, ktorá mala debut v roku 2014. V tej zas neboli noví súťažiaci, ale tí z The Bachelor a The Bachelorette a spoločne cestovali do Mexika či Kostariky.
@goldenbachabcEveryone thank Gerry for letting us watch his vulnerability, laugh, and cry every week 🧡💛♬ original sound – The Golden Bachelor
V prvej sérii The Golden Bachelor si lásku hľadal vtedy 71-ročný Gerry Turner. Ten sa stal nielen prvým seniorským „bachelorom“, ale zároveň aj najstarším účastníkom tohto formátu, aký v ňom kedy bol. Nikoho tak neprekvapí, že v čase natáčania už bol na dôchodku. Na výber mal až z 22 žien, no nakoniec našiel tu pravú. To, či spolu ostali, vám však neprezradíme a necháme vás to zistiť samých.
