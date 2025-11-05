Legendárne Vianoce? Tentoraz nie. Nová reklama Coca-Coly je podľa ľudí prepadák, vo veľkom kritizujú jednu vec

Vianočnú reklamu Coca-Coly s heslom „Vianoce už prišli“ a červeným kamiónom pozná snáď každý, malý aj veľký. Je to niečo, čo sme zvyknutí vídať na obrazovkách roky a vianočné kamióny sa v zime ukázali v minulosti aj vo viacerých slovenských mestách. Tento rok sa však spoločnosť Coca-Cola rozhodla svoju legendárnu reklamu pozmeniť, avšak nie tak, ako by ste od nich čakali.
V novej vianočnej reklame pre rok 2025 samozrejme nechýba červený Coca-Cola kamión, bez ktorého by to nebolo ono, keďže ho poznáme už od roku 1995. Ako však informoval portál Daily Mail, ľudia neocenili to, že reklama už viac neobsahuje autentické zábery ani ručne robené animácie. Namiesto toho sa tento rok Coca-Cola rozhodla staviť na pomoc umelej inteligencie.
Takto si pamätáme na legendárnu vianočnú reklamu u nás:
Nechápu, prečo to nedali vytvoriť ľuďom, ale strojom
Spoločnosť Coca-Cola bola na internete ostro kritizovaná potom, ako potvrdila, že vo svojej veľmi obľúbenej vianočnej reklame už druhý rok po sebe použila umelú inteligenciu. Tento nápojový gigant spojil sily s dvoma štúdiami zaoberajúcimi sa umelou inteligenciou, aby vytvorili pár „osviežených verzií“ reklamy „Holidays are Coming“. Tieto reklamy podľa neho „posúvajú hranice technickej presnosti, filmového rozprávania a kvality produkcie“.
Pratik Thakar, globálny viceprezident a riaditeľ Generative AI, ako píše portál Daily Mail, povedal: „Umelá inteligencia je super sila, pokiaľ ide o realizáciu a produkciu, ktorá umožňuje to, čo bolo predtým nemožné.“ Rovnako to však nevidia ľudia, ktorí sa na ich vianočnú reklamu tešili a ktorí sa rýchlo nahrnuli do komentárov, aby dali spoločnosti Coca-Cola vedieť, čo si o ich počine myslia.
„Po roku vývoja umelej inteligencie to stále vyzerá hrozne,“ napísal jeden z nich. Iný sa pýtal: „Pamätáte si, keď platili skutočných animátorov, aby vytvárali reklamy s dušou? Teraz je to bezduchá umelá inteligencia.“ Dokonca sa objavili aj žarty na štýl: „Najlepšia reklama na Pepsi, akú som kedy videl,“ alebo „Najziskovejšia reklama v histórii Pepsi.“
Mnohí nechápavo krútili hlavou nad tým, že si takáto veľká spoločnosť namiesto toho, aby si najala animátorov, keďže na to financie má, zvolila radšej takúto cestu. „Miliardová spoločnosť a napriek tomu nemôžu zaplatiť animátorom za vytvorenie krátkej reklamy? Smiešne,“ odkázal muž. Ďalší komentujúci už nebol taký umiernený a rovno napísal: „Predstavte si, že polovica sveta je závislá na vašom sirupovom nápoji a vy ste stále príliš lakomí na to, aby ste platili za skutočné reklamné kampane.“
