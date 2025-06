Zabudnite na Chorvátsko či Bulharsko: Slovákom učarovala nová destinácia. Začali tam chodiť vo veľkom, toto je dôvod

Prejavy klimatickej zmeny menia výber dovolenkových destinácií aj spôsob cestovania Slovákov. Záujem podľa údajov Union poisťovne a cestovného portálu pelikan.sk stúpa o miernejšie podnebie v severnej Európe. Novými leteckým destináciami sa stávajú Poľsko, Litva, Nórsko, Švédsko či Island. Informoval o tom riaditeľ komerčného poistenia Union poisťovne Tomáš Kalivoda.

Z prieskumu poisťovne, ktorý sa uskutočnil v máji cez agentúru IPSOS, vyplýva, že 82 percent Slovákov zvažuje pri voľbe destinácie a termínu aj počasie. „Vplyvom počasia a extrémnych teplôt začína byť trend, že ľudia dovolenky časujú pred hlavnou sezónou alebo po nej. Týka sa to nielen cestovateľov, ktorí majú školopovinné deti, ale aj rodín s deťmi,“ povedal Kalivoda.

Záujem o severské krajiny rastie

Tvrdí, že ľudia sa najviac poisťujú pre Poľsko, Nórsko, Švédsko, Dánsko a Island. Podľa štatistík Unionu smerujú na sever Európy cestujúci vo veku nad 35 rokov. Vyše 52 percent z nich spadá do vekovej skupiny od 31 do 69 rokov. Staršie vekové skupiny podľa Kalivodu hľadajú pokoj, čistotu a nižšie teploty.

Rastúci záujem o severné destinácie potvrdzuje aj online predajca leteniek pelikan.sk. Pri porovnaní leteniek od mája do augusta v rokoch 2024 a 2025 zaznamenal 63 percent nárast cestovateľov do Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska. „Evidujeme, že Severné more je na vzostupe práve vďaka novej linke z bratislavského letiska, z ktorého sa lieta do poľského mesta Gdaňsk,“ podotkla PR manažérka pelikan.sk Katarína Šuchterová.

Veľmi využívané sú podľa nej lety z Viedne do Vilniusu či Varšavy. Dodala, že priemerná dĺžka pobytu v severných krajinách je päť dní. Aj keď záujem o destinácie na severe narastá, najobľúbenejšími ostávajú Taliansko, Španielsko, Grécko, ale aj Chorvátsko, priblížila Šuchterová.

Meteorologička Miriam Jarošová priblížila, že na území Poľska sa za poslednú dobu oteplilo, a to v priemere o dva stupne v porovnaní s industriálnym obdobím. Taktiež sa podľa nej oteplilo Severné more. Vlani dosahovalo priemernú teplotu 23 stupňov. Maximálna denná teplota bola 30 stupňov Celzia. „Už aj tam sa dosahujú teploty, ktoré sme mali kedysi problém dosiahnuť na Slovensku,“ skonštatovala meteorologička.

Na Pyrenejskom a Apeninskom polostrove sa v súčasnosti prejavuje prúdenie teplého a vlhkého vzduchu. Sú tam preto aj vysoké teploty. Ako príklad uviedla Sicíliu, kde sa teplota zvýši na 40 stupňov a v priebehu noci neklesá pod 30 stupňov. „Kedysi platilo, že čím južnejšie ideme, tým je to počasie stabilnejšie a teplejšie. To, že je teplejšie, stále platí, ale to že je stabilnejšie, to už neplatí, pretože práve v posledných 30 rokoch je vidieť vzostup nepríjemných poveternostných situácií,“ podotkla Jarošová.

Doplnila, že pribúda prívalových dažďov a zrážok, ktoré spôsobujú zatopenie oblastí. Medzi epizódami prívalových zrážok prevláda suché počasie, ktoré hrozí tvorbou požiarov, ktoré sa objavujú skôr a zasahujú oveľa väčšiu plochu ako v minulosti, vysvetlila.