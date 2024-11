Záborská chce opäť zmeniť potratový zákon: Ženy by po novom mali výrazne kratší čas na jeho vykonanie

O skrátení lehoty na vykonanie interrupcie z 12 na osem týždňov sa na tejto schôdzi Národná rada (NR) SR rokovať nebude. Predkladatelia návrhu Richard Vašečka a Anna Záborská (Kresťanská únia, zvolení v rámci koalície hnutie Slovensko, Za ľudí a Kresťanská únia) požiadali o jeho preloženie na budúcoročnú februárovú schôdzu.

Listom z 21. novembra požiadali o to, aby bol ich návrh presunutý na program prvej riadnej schôdze parlamentu vo februári 2025. „Povedali sme si, že teraz nás čakajú veľmi náročné a rozsiahle zákony ako štátny rozpočet,“ uviedol pre agentúru SITA Richard Vašečka.

Doplnil, že podľa toho, čo videl v programe aktuálnej schôdze, považuje za veľmi pravdepodobné, že ani ich ďalšie návrhy zákonov sa nedostanú na rad. „Vyslovene z takých praktických dôvodov sme požiadali, aby sa prerokoval v pokoji na februárovej schôdzi,“ ozrejmil poslanec.

Záborská to nevzdáva

Záborská a Vašečka predkladali do parlamentu novelu zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktorej cieľom je skrátiť obdobie, počas ktorého je možné vykonať interrupciu z dvanástich na osem týždňov. Predkladatelia v dôvodovej správe argumentujú tým, že každý ľudský život má dôstojnosť a hodnotu, odvolávajú sa aj na Deklaráciu práv dieťaťa.

Predkladatelia tiež poukazujú, že podľa vedeckých dôkazov už približne od piateho či šiesteho týždňa tehotenstva možno zaznamenať srdcovú aktivitu plodu. V prospech skrátenia lehoty na podstúpenie interrupcie argumentujú aj morálnou rovinou. „V neposlednom rade je dôležité si uvedomiť, že potraty znižujú pôrodnosť spôsobom, ktorý môže mať dlhodobé dôsledky pre spoločnosť, napríklad nedostatok pracovných síl, starnutie populácie a hospodársku nestabilitu,“ uviedli ďalej predkladatelia.

„Predkladatelia požiadali o preloženie svojho návrhu na februárovú schôdzu. Očividne vidia, že v parlamente ich nebezpečný návrh nemá podporu. Chcem veriť, že dovtedy tento návrh nebude podliehať nejakým výmenným obchodom, pretože s ľudskými právami sa neobchoduje,“ myslí si poslankyňa hnutia Progresívne Slovensko (PS) Beáta Jurík.

V Smere majú „voľnú ruku“

Dodala, že PS sa dlhodobo zasadzuje za dostupnú a modernú reprodukčnú starostlivosť pre všetky ženy na Slovensku a odmieta obmedzovanie práv žien, obzvlášť práva na bezpečnú a legálnu interrupciu. Upozornila tiež, že skrátenie lehoty na podstúpenie interrupcie na osem týždňov by zaradilo Slovensko ku krajinám s najprísnejšou interrupčnou politikou, hneď po Poľsku a Malte.

„Obdobné obmedzenia ich nielenže oberajú o právo rozhodnúť sa, ale aj prehlbujú rodové rozdiely, chudobu a dokonca v najhorších prípadoch ohrozujú životy žien,“ dodala a zdôraznila, že ich poslanecký klub predmetný návrh v žiadnom prípade nepodporí.

Na zaslané otázky zareagovala i najsilnejšia koaličná a parlamentná strana Smer-SD. „Poslanecký klub strany SMER – SSD ma väčšinou v kultúrno-etických otázkach voľnú ruku,“ uviedla pre agentúru SITA Ľubiaca Končalová z tlačového odboru strany Smer. Dodala, že predpokladajú, že väčšina poslancov strany by hlasovala za udržanie status quo, no nevylúčila, že malá časť poslancov by návrh mohla podporiť.