Huliak takmer opäť zablokoval parlament: Schôdzu sa podarilo otvoriť až na druhý pokus, stal sa „ľudský omyl“

Poslancom Národnej rady (NR) SR sa nepodarilo na prvý pokus otvoriť dnešnú 23. schôdzu parlamentu. Po avizovanom ohlásení poslanca Rudolfa Huliaka, že on ani jeho ďalší dvaja poslanci (Ivan Ševčík a Pavel Ľupták) sa nezúčastnia otvorenia tejto schôdze, koalícia nemala v pléne nadpolovičnú väčšinu.

Za koalíciu sa prezentovalo 75 poslancov. Podpredseda parlamentu Peter Žiga preto vyhlásil 15-minútovú prestávku a hlasovanie skúsili poslanci zopakovať.

Na druhý pokus to už vyšlo, prezentoval sa už aj poslanec Smeru Ľubomír Vážny, ktorý bol v parlamente prítomný. No stal sa podľa neho „ľudský omyl“. „Kolegom som sa za to ospravedlnil,“ dodal. Po otvorení schôdze si koalícia zatlieskala.