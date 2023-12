Za žiadnych okolností neurobte na svahu túto chybu: Niektorí o tom nevedia, no môže to dopadnúť katastrofálne

Víkend je pred nami a pravdepodobne mnohí z vás sa chystajú na svahy, či už lyžovať alebo snowboardovať. Ak sa za touto aktivitou vyberiete, dávajte si na seba dobrý pozor. V posledných dňoch sa objavili správy o vysokom počte zranení v lyžiarskych strediskách. Aby ste sa im vyhli, mali by ste dodržiavať niekoľko pravidiel.

Horská záchranná služba informovala o veľkom počte zásahov, ktoré sa v stredu odohrali v slovenských lyžiarskych strediskách. Napríklad, len na severnej strane Chopka si lyžiari na svahoch privodili až 30 úrazov, ktoré bolo potrebné ošetriť a zranených následne zo zjazdovky transportovať, píš HZS. Podľa TA3 sa v ten deň takto nepríjemne zranilo až 60 ľudí.

Podľa HZS za to môže veľký počet ľudí na svahoch, v dôsledku čoho dochádza k ich zrážkam, ale aj zľadovatený povrch, na ktorom sa lyže či snowboardy vymykajú spod kontroly. A preto apeluje na to, dodržiavať pravidlá takzvaného Bieleho kódexu.

Čo to je?

V Bielom kódexe sú spísané pravidlá, ktoré by sme mali na lyžiarskej trati dodržiavať, jednak pre vlastnú bezpečnosť, ale aj pre bezpečnosť ostatných. Veľmi jednoducho ho môžete nájsť na weboch lyžiarskych stredísk.

Medzi pravidlami sa nachádza napríklad ohľaduplnosť k ďalším osobám, kontrola nad vlastnou rýchlosťou, či poskytnutie pomoci pri úraze, uvádza lyžiarske stredisko Jasná.

Ďalšie hovorí napríklad o tom, ako správne predbiehať. Tu majte na pamäti to, že síce môžete predbiehať z pravej aj z ľavej strany, no myslite pritom na lyžiara či snowboardistu, ktorého chcete obísť a nechajte mu dostatočný priestor, aký pri svojej jazde potrebuje.

Toto za žiadnu cenu nerobte

Niektoré situácie si vyžadujú, že na lyžiarskej trati musíme zastať. Môže sa to týkať napríklad začiatočníkov, ktorí nevládzu a rozhodnú sa dať si „pauzu“ alebo spadnú a chcú si na chvíľu „posedieť“. Nikdy to však neurobte na zúžených a neprehľadných častiach trate, spomína sa v Bielom kódexe.

Ak sa na takomto mieste nachádzate a náhodou spadnete, vstaňte a ak môžete, pokračujte v jazde, alebo sa presuňte na miesto, odkiaľ vás bude dobre vidieť. Aby sa nestalo, že do vás niekto vrazí.

Nezabudnite ani na to, že do 15 rokov je povinné mať nasadenú prilbu. No nebude na škodu, ak si ju dáte, aj keď ste dospelí. Práve naopak. Nikdy totiž neviete, čo sa môže stať a aj takáto zdanlivá maličkosť vám môže zachrániť život.

Viac o tom, aké pravidlá dodržiavať na svahu, sa dozviete v našom staršom článku a ak si myslíte, že ich dokonale ovládate, otestujte sa v našom kvíze.