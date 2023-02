Tieto rady vám môžu zachrániť život: Vedúci lyžiarskeho strediska prezradil, aké pravidlá máte na svahu dodržiavať

Pravidlá a opatrenia na lyžiarskych zjazdovkách sú extrémne dôležité pre každého človeka, no doteraz sa im neprikladal až taký veľký dôraz. Situácia sa, najmä na Slovensku, zmenila po víkende, kedy po zrážke na svahu prišiel o život len 8-ročný chlapec. O povinných opatreniach či najčastejších chybách ľudí na svahu sa pre interez.sk vyjadril aj riaditeľ frekventovaného strediska Kubínska hoľa, Peter Madera.

V článku sa dozviete aj: čo je tzv. Biely kódex;

akú najväčšiu chybu robia ľudia na svahu;

kto každý musí mať prilbu na hlave;

čo robiť v prípade nehody;

kto môže ísť na čierne zjazdovky.

Slovensko zasiahla počas víkendu veľmi nepríjemná správa. Po piatkovej zrážke dvoch lyžiarov na zjazdovke v lyžiarskom stredisku Veľká Rača zomrel 8-ročný chlapec, ktorému náraz spôsobený 19-ročným lyžiarom spôsobil zranenia nezlúčiteľné zo životom.

Vzhľadom na túto hrozivú udalosť sa médiá začali zaoberať pravidlami a opatreniami na lyžiarskych svahoch. Tie združuje tzv. Biely kódex, ktorý je síce súčasťou informačných tabúľ vo väčšine lyžiarskych stredísk, no ľudia o ňom doteraz príliš veľa nepočuli. Tento zoznam 13 pravidiel však zahŕňa všeobecné bezpečnostné opatrenia a pravidlá, na ktoré by mal bez ohľadu na jeho znalosť ovládať každý človek, ktorý sa ocitne na svahu.

Rešpektovanie Bieleho kódexu je kľúčové

„Biely kódex sú pravidlá pre lyžiarov, ako sa správať na trati, čiže každý lyžiar v rámci svojej bezpečnosti by si mal tieto pravidlá naštudovať. Samozrejme, podpora zo strany médií by informovanosť o pravidlách pre lyžiarov len zvýraznila a pomohla danej veci,“ povedal na túto tému Peter Madera z Kubínskej.

Prvým bodom kódexu je VZÁJOMNÁ OHĽADUPLNOSŤ, a síce, že každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu. PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ je druhým bodom, ktorý však patrí k tým najdôležitejším. Každý lyžiar musí mať na zjazdovke prehľad a rýchlosť musí prispôsobiť svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, počasiu, snehovým podmienkam ako aj hustote lyžiarov na trati.

Pri dojazde k nástupným staniciam po zjazdovej trati je povinnosťou každého lyžiara minimálne 50 metrov pred samotným dojazdom znížiť svoju rýchlosť tak, aby neohrozil svoju bezpečnosť a takisto bezpečnosť iných ľudí. „Rýchlo jazdiaci lyžiari, ktorí neprispôsobia rýchlosť jazdy stavu zjazdovky a svojim schopnostiam, často preceňujú svoje schopnosti, čo potom končí pádom alebo úrazom,“ dodáva Madera pre interez.

Zastavovanie je najväčšou chybou, ktorej sa ľudia dopúšťajú

VOĽBA SMEROVANIA, SMER JAZDY a PREDCHÁDZANIE sú body kódexu, ktoré sa môžu javiť ako základné znalosti, ktoré nik nepodcení, no aj pri tých sa môže stať, že spôsobia veľkú neplechu. K pohybu na trati patrí aj jej PREJAZD a ZASTAVENIE. Pri prejazde cez trať si musí lyžiar dať veľký pozor na to, či sa z hora nepribližuje iný lyžiar, čím sa dá predísť možnej nepríjemnej kolízii.

Samotné zastavovanie na trati patrí k najväčším chybám, ktorých sa ľudia na trati dopúšťajú. Ostať stáť na zjazdovke nie je vôbec dobrý nápad, pričom je potrebné dodať, že aj víkendový tragický incident sa udial z podobného dôvodu. „Zastavenie a státie v miestach, kde môže prísť lyžiar k úrazu je najväčšou chybou, ktorú ľudia robia. Lyžiari by vždy mali zastať pri okraji zjazdovky na takom mieste, aby ich lyžiar lyžujúci sa zhora videl,“ opísal riaditeľ strediska na Kubínskej holi, Peter Madera.

Vždy je však potreba vziať do úvahy viaceré faktory, ktoré môžu hrať kľúčovú rolu. Čo ak lyžiar v neprehľadom mieste pod kopcom v strede svahu spadol, respektíve pomáha inému človeku, ktorý buď spadol, alebo má nejaký problém. V tomto prípade aj kódex radí, že vždy sa mali lyžiari v prípade problému urýchlene presunúť na kraj zjazdovky.

Na niečo nemajú dosah ani zamestnanci strediska

Ďalšími bodmi, ktoré 13-bodový kódex obsahuje, sa dbá aj na PEŠÍ POHYB a REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA. Pešo sa môžu ľudia na zjazdovke pohybovať len na kraji, s čím súvisí aj rešpektovanie trás a miest na pohyb ľudí na trati. Práve to, že budete rešpektovať tabule a značenie trás môže byť silnou prevenciou pred možnou nehodou.

Práve PRÍPAD NEHODY si vyžaduje extra pozornosť a je nutné vedieť, ako sa v takej situácii zachovať. Pri úraze na lyžiarskej trati i mimo nej je každý lyžiar povinný poskytnúť pomoc a oznámiť to oprávnenej osobe. (Horskej záchrannej službe, prípadne pracovníkom lanových dráh alebo vlekov.) Každý účastník nehody je povinný podrobiť sa dychovej skúške na alkohol, vykonanej povereným pracovníkom lyžiarskeho strediska. Navyše, povinnosťou je tiež preukázať svoju TOTOŽNOSŤ.

„Prevádzkovateľ má povinnosť zabezpečiť zjazdnosť a bezpečnosť lyžiarskej trate, označiť nebezpečné miesta, použiť bezpečnostné materiály na prekážky (matrace na stĺpy, bezpečnostné siete, bezpečnostné tabule a značenie) Toto všetko sa v lyžiarskych strediskách dodržiava, pretože bezpečnosť lyžiarov je na prvom mieste,“ takto opísal Madera veci, na ktoré musí v rámci bezpečnosti na trati dbať stredisko.

Naopak, na čo nie je taký dosah, aký by bol možno vo viacerých prípadoch potrebný, sú arogantní lyžiari, o ktorých hovorí aj Peter Madera: „Na čo nemáme dosah, sú neprispôsobiví a arogantní lyžiari. Prevádzkovateľ pri neprispôsobivých lyžiaroch nemá eventuálne možnosti. V zahraničí (napríklad v Taliansku či Rakúsku), sa osvedčila lyžiarska polícia, ktorá má možnosť pokutovať, riešiť až vyviezť neprispôsobivých lyžiarov zo svahu. Toto nám v našich strediskách chýba.“

Prilba je súčasťou zákona

BEZPEČNOSŤ a ochrana lyžiara alebo návštevníka strediska je kľúčová, no napríklad v téme prilby nastávajú viaceré rozpory. Podľa kódexu je povinnosťou nosiť ochrannú prilbu len do 16 rokov, k čomu sa vyjadril aj riaditeľ strediska. „Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný zo zákona chrániť si hlavu riadne upevnenou prilbou. Je to zákonná povinnosť, ktorú musia dodržiavať tak ako aj iné zákony.“

Aj keď je nosenie prilby zo zákona len do 16 rokov, určite je odporúčané pre všetkých účastníkov na svahu.

Rovnako ako preukaz totožnosti, aj platný SKIPAS je súčasťou kódexu a povinnou výbavou každého lyžiara i snowboardistu na svahu. Za platný sa považuje skipas, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky, píše Pravda.

Na čiernych zjazdovkách sa musí lyžiar rozhodnúť sám

Trate v strediskách sa primárne označujú troma farbami, modrou, červenou a čiernou. Vzostupne ide aj ich náročnosť, pričom modrá je najľahšia a čierna najnáročnejšia. Často sa však stane, že lyžiar precení svoje schopnosti.

„Je to na lyžiaroch, aby svoje schopnosti vedeli prispôsobiť stavu zjazdovky – čiže aj obťažnosti. Kontrolu si osobne viem predstaviť len veľmi ťažko, keďže schopnosti lyžiara sa dajú odhadnúť až po lyžovaní, čiže pred vstupom na zjazdovku sa nevie, kto je a kto nie je dobrý lyžiar. Toto si musí lyžiar uvedomiť a rozhodnúť sa sám,“ opísal stav na čiernych zjazdovkách Peter Madera, vedúci strediska Kubínska hoľa.