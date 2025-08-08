Za polievku a hlavné jedlo zaplatil v Bratislave 3,85 eura: Toto ľudí rozdelilo na dva tábory, niektorí nešetria kritikou

Samozrejme, nie je možné hádzať všetky podniky do jedného vreca, no ak sa dnes človek vyberie na obed či večeru do reštaurácie, nie je to vždy práve najlacnejšie. Muž sa ale na sociálnej sieti pochválil účtenkou, ktorá ukazuje, že sa najedol len za pár drobných. Ako je to možné?
Dojedanie zvyškov alebo záchrana planéty?
Muž na sociálnej sieti pred pár dňami uverejnil príspevok, v ktorom píše, že sa v Bratislave najedol za 3,85 eura. Nešlo pritom o bagetu kúpenú v samoobsluhe. Takú sumu zaplatil za kurací vývar a hlavné jedlo v podobe mäsa, ryže a zeleniny. Ako je to možné? Na pokladničnom doklade nájdete informáciu, že ide o výpredaj pultov po 20. hodine.
Viacero ľudí tento krok v komentároch chváli. Páči sa im, že namiesto toho, aby sa jedlo vyhadzovalo a plytvalo sa ním, predá sa vo večerných hodinách za nižšiu sumu. Nájdu sa ale takí, ktorí majú pochybnosti a píšu, že by nechceli dojedať zvyšky, ktoré niekde stáli ohrievané celý deň.
Podľa kritikov ide len o ďalší nekalý ťah zo strany predajcov, ktorí sa snažia zarobiť na niečom, čo mali vyhodiť. Vraj by nikdy nejedli „odpadové zvyšky“. Nepozdáva sa im tiež malá porcia, no autor príspevku v komentároch píše, že si každý môže nabrať, koľko chce.
Ľudí to rozdelilo na dva tábory
Niektorí porovnávajú svoje, omnoho drahšie jedlo s tým, čo jedol autor príspevku a smejú sa, aké má šťastie. Píšu, že naposledy videli jedlo na menu v reštaurácii za 3,85 v roku 2013 a komentujú, že Slovensko má asi najdrahšie jedlo v celej Európe v pomere k platovým podmienkam.
Na niektorých miestach dostanete za menej ako 4 eurá ledva dva kopčeky zmrzliny, nieto ešte celú večeru. V nejednej zahraničnej krajine je toto podľa komentujúcich celkom bežná záležitosť. Vo večerných hodinách sa lacnejšie predáva nielen v reštauráciách, ale aj v potravinách to, čo by sa mohlo do ďalšieho dňa pokaziť. Podľa niektorých je to jednoducho výhra pre každého, aj pre predávajúceho, aj pre zákazníka, aj pre planétu.
Aplikácia vám môže ušetriť nemálo peňazí
Niektorí ľudia v komentároch odporúčali aplikáciu, kde nájdete miesta, ktoré aktuálne ponúkajú zlacnený tovar. Aplikáciu sme vyskúšali aj my. Registrácia prebehla hladko a niekoľko ponúk nám vyhodilo aj v oblasti Košíc, aj keď sa niekoľkí ľudia v komentároch posťažovali, že na východe je ponúk málo. Zväčša vidíme sladké dobroty.
Nájdete napríklad možnosť dopriať si trdelník za 1,80 namiesto 4 eur. Vyzdvihnúť si ho údajne môžeme kedykoľvek do 18. hodiny večer. Počet objednávok je obmedzený, v čase našej objednávky ostávalo už len 5 kusov v tejto cene. Platba bola potrebná vopred pri rezervácii trdelníka.
