Za pivo dáte len 2 eurá, aj v novembri je tu príjemných 24 °C: Objavili sme európsky skrytý raj

Letné dovolenky už máme za sebou, no Vianoce sú predsa len ešte trochu ďaleko (hoci vianočné reklamy tečú pomaly už aj z kohútika, a to takmer od septembra). Tiež máte pocit, že potrebujete trochu „nakopnúť“ a načerpať pozitívnu energiu? Prezradíme vám, kam by ste mali zamieriť.
Prehliadaný klenot
Ako informuje Mail Online, táto destinácia je tak trochu prehliadaná, aj keď jednoznačne stojí za pozornosť. Reč je o Murcii v Španielsku, meste s bohatou históriou, kultúrou a množstvom miest na skúmanie. Samozrejme, nechýba ani autentická kuchyňa, ktorú si môžete vychutnať v jednej z mnohých miestnych reštaurácií.
Skvelé je, že aj počas novembrových dní si tu môžete užiť príjemné teplé počasie. Teploty sa tu môžu vyšplhať aj na 24 °C. Navyše, za veľké pollitrové pivo dáte len 2 eurá. Čo sa stravovania týka, podľa webu Numbeo sa tu v reštaurácii najete už od 12 eur. Kávu si, rovnako ako pivo, môžete dopriať už za 2 eurá.
Čo sa oplatí skúsiť?
Murcia je okrem iného známa svojou produkciou čerstvého ovocia, zeleniny, ale aj kvetov. Neraz jej preto hovoria aj „ovocný sad Európy“. Jednou z jej výhod je aj to, že sa tu na takmer všetky významné miesta poľahky dostanete aj pešo. Skúmať tak môžete miestnu architektúru, ale aj obchody.
Trip Advisor odporúča pozrieť si chrám Catedral de Murcia, ktorý je plný umeleckých kontrastov. Ľudia na jeho adresu nešetria slovami chvály. Je to vraj grandiózne miesto, ktoré vám na moment vyrazí dych. Ďalšou obľúbenou lokalitou je Plaza de las Flores. Je lemovaná skvelými barmi a reštauráciami, kde si môžete dopriať niečo dobré pod zub alebo na osvieženie.
Z webu Budget Your Trip sa dozvedáme, že hotel si tu viete rezervovať v priemere už od 60 eur na noc. Do Murcie sa s medzipristátím v Barcelone dostanete letecky aj z Bratislavy. Cesta tam trvá približne 7 hodín, pričom najlacnejšia letenka vás vyjde od 101 eur.
