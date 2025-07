Za kávu a koláč zaplatil 17 eur: Americký turista sa ocitol v Bratislave, šokovalo ho lacné pivo

Tak ako mnohí iní, aj James Andrews zavítal do Bratislavy v rámci jednodňového výletu z Viedne. Pochopiteľne, doprial si aj niečo dobré na jedenie a na pitie. Na svojom Instagrame sa chváli tým, že navštevuje aj michelinské reštaurácie po celom svete a za dobré jedlo neváha zaplatiť vyššie sumy. Koľko ale zaplatil v našom hlavnom meste?

Zastaralý stroj na lístky

James svoje rozprávanie začína informáciou o tom, že Bratislavu navštívil ešte minulý rok, ochutnal tu dobré jedlo, dal si osviežujúce pivo a použil ten najveľkolepejší pisoár vo svojom živote. Jeho výlet nezačal práve najšťastnejšie, keďže v Bratislave vystúpil na nesprávnej vlakovej stanici a ako hovorí, musel si kúpiť lístok na autobus zo zastaralého stroja. Napokon ale úspešne dorazil do centra mesta.

Cestovateľ vysvetlil, že po príchode si naozaj potreboval doplniť hladinu kofeínu. Jeho kroky viedli do cukrárne Konditorei Kormuth. Interiér cukrárne ho absolútne očaril. Vraj nič z toho, čo videl na internete, ho nepripravilo na krásu, ktorú videl v skutočnosti.

Drahé, ale unikátne

Rozhodol sa dopriať si tu kapučíno a makový zákusok s bielou čokoládou. Zaplatil za ne 15 eur, plus dve eurá nechal ako prepitné. Bol však nadšený z chuti, aj z prezentácie.

View this post on Instagram A post shared by James Andrews (@foodalwayswon)

Na TripAdvisore nájdete recenzie, v ktorých ľudia píšu, že ide o veľmi drahé miesto, no vraj jednoznačne stojí za návštevu. Aj James priznáva, že cena sa mu vskutku zdala príliš vysoká, no bol to podľa neho unikátny zážitok.

Podľa turistu je Bratislava lacné miesto na život

Z Bratislavy bol očarený a označil ju za krásne a úžasné miesto. Na každom kroku vraj videl niečo, čo stálo za pozornosť a fotografiu. Nevynechal Prezidentský paláci či Slavín. Po skúmaní krás hlavného mesta dostal hlad a rozhodol sa pre obed v podniku s názvom Slovak pub.

View this post on Instagram A post shared by James Andrews (@jamesandrews111)

Podľa Jamesových slov o sebe podnik tvrdí, že je najväčším pubom v Bratislave. Cestovateľ tu ochutnal hovädzí guláš s knedľou. Prekvapivo, objednal si k nemu aj hranolčeky. James priznal, že je vidieť, že ide o podnik zameraný najmä na turistov, no jedlu vraj nemal čo vytknúť, uspokojilo ho. Za jedlo a pol litra piva zaplatil 18,80 eura.

Neskôr si vo výčape doprial ďalšie pivo za 2,90 eura. Skonštatoval, že Bratislava je podľa neho veľmi lacným miestom na život a jedného dňa sa sem určite chce pozrieť znova.