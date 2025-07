Americkí turisti navštívili Bratislavu a varujú, že takto tu môžu prísť ľudia o peniaze: Nízka cena vína ich šokovala

Aj keď Bratislava nie je Londýn či Paríž, dokáže prilákať turistov z rôznych kútov sveta. Amelia a JP sú pôvodom z Ameriky, no rozhodli sa precestovať svet. Jedna z ich ciest ich zaviedla aj do Bratislavy. Hneď v úvode však vystríhajú pred podvodom.

Varujú pred taxikármi

Amelia a JP vo videu na YouTube vysvetľujú, že pôvodne do Bratislavy prísť neplánovali. Napokon sa ale rozhodli pre jednodňový výlet z Viedne, no v Bratislave sa im páčilo natoľko, že si pobyt predĺžili o dve noci.

Hneď v úvode, v ktorom popisujú, ako sa do mesta z Viedne dostali, varujú pred podvodnými taxikármi, ktorí sa turistov snažia pripraviť o nemalé peniaze. Vysvetľujú, že je potrebné mať sa na pozore pred zbytočne navýšenými cenami, ktoré si môžu vypýtať. Dodávajú, že skôr ako nasadnete do taxíka, mali by ste sa opýtať na cenu.

Prekvapilo ich tiež nepríjemné počasie, ktoré tu vládlo počas posledného májového týždňa. Dážď, silný vietor a chlad ich prinútil ľutovať, že si nepriniesli teplejšie oblečenie. Inak ale na Bratislavu nešetrili slovami chvály. Dvojici sa napríklad veľmi páčilo, ako ľahko sa v meste na všetky pekné miesta dostanete pešo.

Lacné jedlo a čistota

Amelia pochválila, aké sú v meste udržiavané chodníky a ako šoféri dbajú, aby mohli peší bezpečne prejsť cez cestu. Ocenila tiež, že sú tu miesta, kam autá ani nemajú povolený vjazd. Páčilo sa im množstvo zelene a parkov, ale aj prechádzka popri Dunaji. Mestská hromadná doprava sa im zdala, čo sa kúpy lístkov týka, trochu komplikovaná, no cenovo dostupná.

Amelia tiež bola nadšená z toho, aká je Bratislava krásna a čistá a plná psičkárov. JP komentoval priateľské ceny. Vysvetľuje, že sa s Ameliou dvaja najedli za menej ako 30 dolárov (približne 26 eur). Večeru si dopriali za 20 až 30 dolárov (17 až 26 eur). Radí však najesť sa mimo hlavných turistických zón.

Šokovali ich ceny v obchodoch

Dvojicu prekvapili aj ceny v obchodoch. Pozdávala sa im napríklad cena vína za 4 až 5 eur a za extrémne lacné považovali bezlaktózové alternatívy mlieka, ale aj ďalšie produkty. Absolútne si tiež zamilovali architektúru. Niektoré budovy podľa nich vyzerajú ako svadobné torty.

Ocenili tiež veľmi priateľských ľudí a fakt, že v Bratislave mnohí ovládajú angličtinu. Vyzdvihli tiež bezpečnosť, pričom sa v meste cítili veľmi dobre a bezpečne počas dňa, ale aj v noci. Konštatujú, že je to low-costové miesto, kam by sa určite veľmi radi vrátili.