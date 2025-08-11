Z vodnej nádrže vytiahli auto: Zatiaľ nie je jasné, čo presne sa stalo, na mieste zasahovali hasiči

Z vodnej nádrže Domaša dnes vylovili auto. Ako informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, vedúcemu vodnej stavby Veľká Domaša v pondelok dopoludnia starosta obce Kvakovce nahlásil spozorované auto v akumulačnom priestore nádrže, v rekreačnej oblasti Dobrá.
„Na mieste zasahovali zástupcovia Hasičského a záchranného zboru v spolupráci so správcom vodnej stavby. O uvedenej skutočnosti sme informovali aj zástupcov Slovenskej Inšpekcie životného prostredia,“ skonštatoval Bocák.
Tesne popoludní auto z priestoru nádrže vytiahli na breh vodnej stavby. „Na hladine nebola vizuálne pozorovaná žiadna ropná, ani olejová škvrna. Aj napriek uvedenému, Slovenský vodohospodársky podnik ako správca vodnej stavby odobral z nádrže vzorky za účelom rozboru vody,“ dodal Bocák.
Nahlásiť chybu v článku