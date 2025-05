Z vlády späť k technológiám: Elon Musk potvrdil koniec spolupráce s Bielym domom, tvrdí, že svoju úlohu už splnil

Miliardár Elon Musk v stredu potvrdil odchod zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.

Trump postavil šéfa spoločností Tesla a SpaceX do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) v januári, keď sa stal prezidentom. Miliardár mal za približne po roka spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry ako takzvaný špeciálny zamestnanec vlády.

„V čase, keď sa moje vymedzené obdobie ako špeciálneho vládneho zamestnanca končí, chcel by som poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za príležitosť znížiť zbytočné výdavky,“ napísal na svojej sociálnej sieti X. Musk uviedol, že verí, že agentúra sa stane „spôsobom fungovania celej vlády“. Agentúra bude podľa jeho slov „s časom len silnieť“.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025