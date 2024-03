Z RTVS zmizne zaujímavý obsah, ktorý ste možno radi pozerali aj vy. Nájdete ho na tomto kanáli

Ak patríte medzi fanúšikov športu, ktorý si radi vychutnávate pred televíznymi obrazovkami, mali by ste sa pripraviť na zmenu. Portál Živé informoval o tom, že vybrané európske pohárové súťaže, organizované UEFA, po novom uvidíme na kanáli JOJ Šport, namiesto RTVS.

Uvádza to s odvolaním na držiteľa vysielacích práv UEFA, ktorý zverejnil zoznam vysielateľov v jednotlivých krajinách. V ňom už nefiguruje RTVS, ale spomínaná stanica JOJ Šport.

Európsku ligu a Európsku konferenčnú ligu si budete môcť aj naďalej vychutnať na kanáloch Sport1 a Sport2. Podľa predĺženia licenčných práv by to malo platiť počas nasledujúcich troch sezón, až do sezóny 2026/2027.