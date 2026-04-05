Z prvej ženy vo Fun Rádiu hviezdou zoznamky: Petra Bernasovská musela dať sľubnej kariére nečakanú stopku

Petra Bernasovská patrí k mediálnym osobnostiam, ktoré si na Slovensku získali srdcia poslucháčov i divákov. Jej cesta však nebola jednoduchá ani rýchla – jej mediálna kariéra sa začala v čase, keď Slovensko prechádzalo zásadnými zmenami a súkromné médiá prichádzali na scénu.
Hoci si na ňu pamätajú hlavne staršie ročníky, mnohí nevedia, že vyštudovala konzervatórium, hudobno-dramatický odbor. Keď bola v poslednom ročníku, vzniklo prvé komerčné rádio. “Bolo to rok po revolúcii, účinkovala som vtedy v programe s Kopytovcami. Po premiére za mnou prišiel taký chalan, že doň hľadajú babu, pretože v rádiu majú samých chalanov. Tak som tam išla a aj som tam ostala,” uviedla Petra Bernasovská pre Nový čas.
Prvá žena v rádiu
Prvé kroky urobila v novovznikajúcom Fun Rádiu, ktoré bolo jedným z prvých súkromných rádií na Slovensku. Tam v roku 1990 nielenže začínala svoju kariéru moderátorky, ale stala sa aj podľa portálu Aktuality.sk prvou ženou, ktorú rádio prijalo do svojich radov – čo bolo v tom čase zásadné potvrdenie jej talentu a osobitosti hlasu v éteri.
Petra spomína na tieto časy s úsmevom na tvári. “To úvodné budovanie a tvorenie, partia, ktorá tam bola, to boli naozaj nádherné roky,” pochvaľuje si moderátorka, ktorá sa následne dostala na televízne obrazovky.
Na trh prišla prvá komerčná televízia a po pol roku vysielania dostala ponuku na spoluprácu. “Veľmi rada som sa podujala vyskúšať aj to. Počas najbližších 9 – 10 rokov som tam moderovala veľa relácií,” poznamenala Petra Bernasovská, ktorá sa tak dostala do Televízie Markíza.
