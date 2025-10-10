Z Popradu je druhý Černobyľ, turisti zmizli: Tvorca ukazuje desivé zábery, mnohých Slovákov rozzúril

Reprofoto: Facebook.com (Dávid Urbex)

Michaela Olexová
Tvorca ponúkol pohľad na postapokalyptické mestá na Slovensku a vyvolal extrémne zmiešané reakcie.

Urbexer sa na svojom profile Dávid Urbex venuje najmä prehľadávaniu opustených objektov – nedávno však pridal tri videá, ktoré vyvolali poriadne búrlivú odozvu. V popise viackrát upozornil, že pohľady na mestá sú falošné a vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI). Videá vznikli ako zábavný experiment. „Scéna aj text je úplne vymyslený,“ upozorňuje tvorca.

Prvé virálne video zachytáva pohľad na vlakovú stanicu Poprad-Tatry: „Vo Vysokých Tatrách už nepočuť turistov. Vlaky nepremávajú, cesty sú zničené,“ opisuje tvorca. Následne sa objavia zdevastované priestory stanice a hrdzavé vlaky obrastené popínavými rastlinami.

Rozhorelo sa ohnisko názorov

Na druhom videu znázornil pohľad na mesto Košice. Kým v záberoch z Popradu viní chemickú bombu, tu pracuje so scenárom nehody v továrni na výrobu AI čipov.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Dávid Urbex (@davidurbexsk)

Tretie takéto video pridal z prostredia Prešova a získal si tak srdcia ďalších východniarov.

Mnohí ocenili jeho nápad – videá prirovnávajú k franšízam Metro 2033 či The Last of Us a chvália autorovu predstavivosť. „Krása. Nemôžem si pomôcť, ale pri post-apo veciach ma vždy fascinuje, ako si príroda berie späť to, čo jej patrí,“ napísal očarený komentujúci.

„To je tlak video… Perfektné, až mám ústa otvorené. Podarilo sa vám to. Viac takýchto videí by nevadilo,“ pridala ďalšia Slovenka.

Zaujímavé však je, koľko ľudí experiment odmietlo. Niektorí písali, že AI videá nechcú vidieť a ak v tom bude pokračovať, prestanú ho sledovať. Iní reagovali podráždene či dokonca agresívne – jeho obsah považujú za extrémne nevhodný: „Do basy s tebou za také videá!“ alebo „Takéto niečo normálny človek neurobí.“

Potrebujeme kritické myslenie pri AI videách, ktoré nás hnevajú

A práve tu sa ukazuje skutočný prínos Dávidovho obsahu. Okrem kvalitného spracovania je cenný tým, že mnohým Slovákom poskytol priamu a názornú lekciu o tom, čo dnes dokáže umelá inteligencia. Nie ako teoretický pojem, ale ako niečo, čo môžu vidieť na vlastné oči. Tento moment je dôležitý. Znamená jeden z bodov končiacej éry naivného odmietania jej schopností.

Pre mnohých je podobný obsah stretnutím s realitou, v ktorej AI dokáže vyvolať emóciu, zmiasť zmysly a vyvolať spoločenskú reakciu. Nie preto, že by sme o týchto možnostiach nevedeli, ale preto, že sme ich videli fungovať v prostredí, ktoré je Slovákom také blízke.

A to je zásadné. Éra umelej inteligencie si nebude vyžadovať len nové nástroje či pravidlá, ale novú úroveň kritického myslenia pri sledovaní obsahu, ktorý v nás vyvoláva emočnú odozvu. Toto kritické myslenie nebudú potrebovať len odborníci, ale každý z nás.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vieme, či vám môže konkurovať vo vašej práci: Umelá inteligencia si vyskúšala 44 povolaní a…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy
Taxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocitTaxikár odviezol Slovenku k hranici, tá hovorí o únose: Inštruktorka Miška vysvetľuje, čo robiť, keď máte z vodiča zlý pocit
Slováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapilSlováci pri jednej reštaurácii s Novákom nesúhlasia: Zoradili sme podniky z Na nože podľa hodnotení ľudí, tento prekvapil
Bude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenírBude jedinou ženou popravenou za 200 rokov: Svoju obeť mučila stovkami rezov, kus lebky si vzala ako suvenír
Mário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátoryMário je odborník na vykurovacie systémy: Malý detail vám vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory
Socialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštartSocialistický klenot na východe zíva prázdnotou. Ešte počas 90. rokov praskal vo švíkoch, dnes márne čaká na reštart
Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?Prezývajú ho agent Bureš, vlastní stámiliónovú spoločnosť. Kto je Andrej Babiš, víťaz českých volieb?
Ľudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako skladĽudia habali plné košíky lacného tovaru: Boli sme v novom ruskom reťazci Mere, ktorý otvoril na Slovensku. Vyzerá ako sklad
Včelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrýVčelár Trudo: Lacný a kvalitný med nejde dokopy. Aj v supermarkete môžete nájsť dobrý
Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000Dievča otvára ústa do šialených rozmerov. Lukáš pracuje na expedičných lodiach, kde sa dá zarobiť aj 7 000

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac