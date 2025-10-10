Z Popradu je druhý Černobyľ, turisti zmizli: Tvorca ukazuje desivé zábery, mnohých Slovákov rozzúril

Urbexer sa na svojom profile Dávid Urbex venuje najmä prehľadávaniu opustených objektov – nedávno však pridal tri videá, ktoré vyvolali poriadne búrlivú odozvu. V popise viackrát upozornil, že pohľady na mestá sú falošné a vytvorené pomocou umelej inteligencie (AI). Videá vznikli ako zábavný experiment. „Scéna aj text je úplne vymyslený,“ upozorňuje tvorca.
Prvé virálne video zachytáva pohľad na vlakovú stanicu Poprad-Tatry: „Vo Vysokých Tatrách už nepočuť turistov. Vlaky nepremávajú, cesty sú zničené,“ opisuje tvorca. Následne sa objavia zdevastované priestory stanice a hrdzavé vlaky obrastené popínavými rastlinami.
Rozhorelo sa ohnisko názorov
Na druhom videu znázornil pohľad na mesto Košice. Kým v záberoch z Popradu viní chemickú bombu, tu pracuje so scenárom nehody v továrni na výrobu AI čipov.
Tretie takéto video pridal z prostredia Prešova a získal si tak srdcia ďalších východniarov.
Mnohí ocenili jeho nápad – videá prirovnávajú k franšízam Metro 2033 či The Last of Us a chvália autorovu predstavivosť. „Krása. Nemôžem si pomôcť, ale pri post-apo veciach ma vždy fascinuje, ako si príroda berie späť to, čo jej patrí,“ napísal očarený komentujúci.
„To je tlak video… Perfektné, až mám ústa otvorené. Podarilo sa vám to. Viac takýchto videí by nevadilo,“ pridala ďalšia Slovenka.
Zaujímavé však je, koľko ľudí experiment odmietlo. Niektorí písali, že AI videá nechcú vidieť a ak v tom bude pokračovať, prestanú ho sledovať. Iní reagovali podráždene či dokonca agresívne – jeho obsah považujú za extrémne nevhodný: „Do basy s tebou za také videá!“ alebo „Takéto niečo normálny človek neurobí.“
Potrebujeme kritické myslenie pri AI videách, ktoré nás hnevajú
A práve tu sa ukazuje skutočný prínos Dávidovho obsahu. Okrem kvalitného spracovania je cenný tým, že mnohým Slovákom poskytol priamu a názornú lekciu o tom, čo dnes dokáže umelá inteligencia. Nie ako teoretický pojem, ale ako niečo, čo môžu vidieť na vlastné oči. Tento moment je dôležitý. Znamená jeden z bodov končiacej éry naivného odmietania jej schopností.
Pre mnohých je podobný obsah stretnutím s realitou, v ktorej AI dokáže vyvolať emóciu, zmiasť zmysly a vyvolať spoločenskú reakciu. Nie preto, že by sme o týchto možnostiach nevedeli, ale preto, že sme ich videli fungovať v prostredí, ktoré je Slovákom také blízke.
A to je zásadné. Éra umelej inteligencie si nebude vyžadovať len nové nástroje či pravidlá, ale novú úroveň kritického myslenia pri sledovaní obsahu, ktorý v nás vyvoláva emočnú odozvu. Toto kritické myslenie nebudú potrebovať len odborníci, ale každý z nás.
