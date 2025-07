Z dovolenky sa stala nočná mora: Obľúbená destinácia sklamala turistov, niektorí sa do mora ani neodvážili vstúpiť

Dnes je situace úplně stejná, ale jiné části pláže jsou čisté, opravdu to zůstalo převážně jen u Emony. A ne, nejí to AI, není to fake. A ano, jsou tu lidé co si zaplatili dovolenou, ale cestovka vám peníze za přírodní jevy nevrátí. Máte radši Chorvatsko nebo Řecko? V pořádku, vaše volba, nikdo vás nenutí sem jet. A nenatáčím to proto, abych “lákala” do Bulharska nebo ho hájila, toto je můj osobní blog, když jsem teď mimo práci a nemohu postovat byty – tak sem dávám to, co se zrovna děje. #dovolena #bulharsko #slunecnipobrezi #sunnybeach

♬ původní zvuk – naty_realestate