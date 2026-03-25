Eiffelova veža otvorila visutý most, nachádza sa takmer 60 metrov nad zemou. Ide len o dočasnú atrakciu

Návštevníci Eiffelovej veže v Paríži môžu teraz prejsť po visutom lanovom moste medzi dvoma piliermi tejto svetovej pamiatky vo francúzskej metropole. TASR o tom informuje podľa správy tlačových agentúr DPA a AFP.
Atrakcia zostane otvorená do 3. mája a držitelia vstupeniek majú po registrácii prístup bez dodatočných nákladov. Eiffelova veža, dokončená v roku 1889 a známa aj pod názvom „La dame de fer“ (Železná dáma), patrí medzi najobľúbenejšie pamiatky nielen vo Francúzsku.
Ide o dočasnú atrakciu
V minulom roku túto konštrukciu navštívilo takmer 7 miliónov ľudí, zatiaľ čo námestie pod vežou, na ktoré je vstup zadarmo, privítalo 10 miliónov návštevníkov.
Dočasná atrakcia sa tiahne v dĺžke 40 metrov medzi prvými poschodiami východného a západného piliera veže a visí takmer 60 metrov nad zemou.
Eiffelova veža je priehradová veža na námestí Champ de Mars v Paríži. Je pomenovaná po inžinierovi Gustavovi Eiffelovi, ktorého spoločnosť vežu navrhla a postavila v rokoch 1887 až 1889.
Veža privítala v roku 2022 takmer 6 miliónov návštevníkov. „Ajfelovka“ je svetovo najnavštevovanejšie historické miesto so vstupným. V roku 1964 bola vyhlásená za historickú pamiatku a zaradili ju na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Nahlásiť chybu v článku