Eiffelova veža otvorila visutý most, nachádza sa takmer 60 metrov nad zemou. Ide len o dočasnú atrakciu

Foto: Profimedia

Klaudia Oselská
TASR
"Ajfelovka" je svetovo najnavštevovanejšie historické miesto so vstupným.

Návštevníci Eiffelovej veže v Paríži môžu teraz prejsť po visutom lanovom moste medzi dvoma piliermi tejto svetovej pamiatky vo francúzskej metropole. TASR o tom informuje podľa správy tlačových agentúr DPA a AFP.

Atrakcia zostane otvorená do 3. mája a držitelia vstupeniek majú po registrácii prístup bez dodatočných nákladov. Eiffelova veža, dokončená v roku 1889 a známa aj pod názvom „La dame de fer“ (Železná dáma), patrí medzi najobľúbenejšie pamiatky nielen vo Francúzsku.

Ide o dočasnú atrakciu

V minulom roku túto konštrukciu navštívilo takmer 7 miliónov ľudí, zatiaľ čo námestie pod vežou, na ktoré je vstup zadarmo, privítalo 10 miliónov návštevníkov.

Foto: Unsplash

Dočasná atrakcia sa tiahne v dĺžke 40 metrov medzi prvými poschodiami východného a západného piliera veže a visí takmer 60 metrov nad zemou.

Eiffelova veža je priehradová veža na námestí Champ de Mars v Paríži. Je pomenovaná po inžinierovi Gustavovi Eiffelovi, ktorého spoločnosť vežu navrhla a postavila v rokoch 1887 až 1889.

Veža privítala v roku 2022 takmer 6 miliónov návštevníkov. „Ajfelovka“ je svetovo najnavštevovanejšie historické miesto so vstupným. V roku 1964 bola vyhlásená za historickú pamiatku a zaradili ju na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Navštívte jedno z najkrajších miest sveta. Dostanete sa sem za dve hodiny

Odporúčané články
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

