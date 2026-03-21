Veľká novinka pre cestujúcich: Medzi Bratislavou a Košicami sa už lieta dvakrát denne

Foto: interez.sk (Michaela Olexová)

Jakub Baláž
TASR
Cestujúci môžu letieť z Bratislavy do Košíc aj na „otočku“.

Letecký dopravca Wizz Air zvyšuje od soboty (21. marca) frekvenciu letov na trase medzi Bratislavou a Košicami z doterajších deväť na 13 letov týždenne.

Dôvodom je vysoký záujem cestujúcich. Odlety na jedinej pravidelnej vnútroštátnej leteckej linke tak možno využiť už dvakrát denne, každé ráno a podvečer okrem stredy, kedy je k dispozícii jedna rotácia letov. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.

Letecká linka skracuje čas cestovania

Ráno o 6.00 h je tak možné z Bratislavy odletieť do Košíc a v podvečer približne o 17.30 h sa vrátiť letecky späť, v nedeľu sú odlety plánované v popoludňajších hodinách. Rozhodnutie o zvýšení frekvencií letov oznámil Wizz Air už v januári, po dvoch mesiacoch od otvorenia leteckej linky 21. novembra 2025.

Zvýšenie frekvencie na linke Bratislava – Košice potvrdzuje význam, ktorý táto trasa v súčasnosti v našej sieti liniek zohráva,“ uviedla manažérka korporátnej komunikácie Wizz Air Vera Jardan. „Vyššia frekvencia letov je navrhnutá tak, aby lepšie zodpovedala potrebám cestujúcich a poskytla im širšie možnosti cestovania,“ dodala.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Cestujúci z východného Slovenska môžu ráno do Bratislavy doletieť a počas dňa z Bratislavy odletieť do ďalších destinácií, akými sú napríklad Oslo, Istanbul, Alicante, Neapol, Mykonos a mnohé ďalšie,“ vymenoval možnosti generálny riaditeľ a predseda predstavenstva bratislavského letiska Dušan Novota.

Letecké spojenie medzi Bratislavou a Košicami podľa Demovičovej výrazne skracuje čas cestovania medzi západným a východným Slovenskom. „Urýchľuje služobné cesty, rodinné návštevy aj víkendové pobyty v oboch smeroch. Vysoká frekvencia letov ponúka flexibilitu pre jednodňové návraty, ako aj pohodlné prestupy v rámci siete Wizz Air,“ dodala hovorkyňa letiska.

