Vzniknúť môže rázová vlna: Prebehne let nadzvukovou rýchlosťou, časť Slovenska začuje hlasný tresk

V piatok, 13. marca 2026, v čase medzi 9.00 a 10.00 hod. je plánovaný let nadzvukovou rýchlosťou s možnosťou vzniku rázovej vlny, ktorá bude počuteľná vo viacerých oblastiach západného Slovenska, najmä však v okolí Trnavy a Malaciek.
Lety nadzvukovou rýchlosťou sú nevyhnutnou súčasťou výcviku leteckého personálu Vzdušných síl OS SR, ktoré prispievajú k zvýšeniu jeho vycvičenosti, bezpečnosti letovej prevádzky a hlavne k zvýšeniu operačnej pripravenosti Ozbrojených síl SR.
Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku