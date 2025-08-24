Významný ústupok Ruska? Americký viceprezident tvrdí, že Moskva je pripravená na zásadný krok

Americký viceprezident J. D. Vance uviedol, že Rusko po prvý raz od začiatku vojny naznačilo ochotu urobiť významnejšie ústupky. Podľa neho Moskva deklarovala, že je pripravená rešpektovať územnú celistvosť Ukrajiny po skončení konfliktu.
Ako píše Denník N na základe informácií čtk, Vance zdôraznil, že ide o posun v diplomatických rokovaniach, hoci zatiaľ stále nestačí na to, aby sa vojna ukončila. Zároveň vyzdvihol energickú diplomaciu prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa minulý týždeň stretol na Aljaške s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Trumpove rokovania s Putinom
„Myslím si, že Rusi urobili významné ústupky prezidentovi Trumpovi po prvý raz po 3,5 rokoch konfliktu,“ povedal Vance. Podľa neho Moskva ukázala väčšiu flexibilitu vo svojich požiadavkách, než aké boli doteraz. Ako príklad spomenul uznanie toho, že Ukrajina bude mať po vojne územnú celistvosť a že jej budú poskytnuté bezpečnostné záruky.
Vance dodal, že Spojené štáty chcú v tomto procese zohrávať aktívnu úlohu, no opätovne vylúčil účasť amerických vojakov na bezpečnostných misiách na Ukrajine.
Ústupky zatiaľ nestačia
Hoci sú vyjadrenia Moskvy podľa Vancea dôležité, na definitívne ukončenie vojny to podľa neho nestačí. „Rokovania idú hore a dolu,“ priznal viceprezident. Nevylúčil, že Trumpove snahy nakoniec neprinesú želaný výsledok. „Ak narazíme do steny, tak budeme pokračovať v procese vyjednávania, používania pák,“ vyhlásil.
Pripomenul aj clá, ktoré Trumpova administratíva zaviedla voči Indii za jej nákupy ruskej ropy. Podľa Vancea bude rozhodujúce, ako sa Moskva postaví k ďalším rokovaniam. Ak by došlo k zablokovaniu diplomatického procesu, Spojené štáty chcú pokračovať v snahe vyvíjať tlak a hľadať nové spôsoby, ako konflikt posunúť k riešeniu.
