Významná svetová agentúra ohodnotila Slovensko: Rating niektorých prekvapí. Kamenický neskrýva nadšenie

Výsledky vraj signalizujú stabilitu verejných financií SR a dôveru medzinárodného investičného prostredia.

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch potvrdila v piatok Slovensku nezmenený rating na úrovni A- so stabilným výhľadom. Stalo sa tak krátko potom, ako pred tromi týždňami ďalšia z významných agentúr Standard & Poor´s rovnako potvrdila rating na úrovni A+ s negatívnym výhľadom, pripomenulo Ministerstvo financií (MF) SR.

Tieto výsledky podľa neho signalizujú stabilitu verejných financií SR a dôveru medzinárodného investičného prostredia. „Potvrdenie ratingu od agentúry Fitch je opäť priaznivý impulz, ktorý prichádza v čase, keď európska ekonomika čelí viacerým vážnym výzvam – od stagnácie našich najväčších obchodných partnerov, cez obchodné vojny, negatívny vplyv ciel zo strany USA až po celkové geopolitické napätie,“ zhodnotil rezort financií.

Jedna z najotvorenejších ekonomík

Pripomenul, že SR má jednu z najotvorenejších ekonomík, ktorá je veľmi senzitívna na vývoj v Európe, zvlášť u našich najväčších obchodných partnerov ako Nemecko alebo Rakúsko. Tieto krajiny sú na hrane recesie, čo je podľa MF jedna z hlavných príčin tohtoročného spomalenia rastu slovenskej ekonomiky.

Podľa agentúry Fitch by mal hospodársky rast SR tento rok dosiahnuť 0,7 %, čo je podobné odhadu MF na úrovni 0,8 %. Budúci rok by malo prísť k miernemu oživeniu s rastom slovenskej ekonomiky o 1,1 %.

„Rast bude naďalej podporený spotrebou domácností, robustnými investíciami spojenými s Plánom obnovy a odolnosti a postupne sa zlepšujúcim externým dopytom. Očakávame, že rast ekonomiky sa v roku 2027 zrýchli na 1,5 % a bude podporený novými investíciami do automobilového priemyslu,“ predpokladá Fitch.

Ďalšie konsolidácia

Agentúra vo svojom hodnotení reflektuje aj snahu vlády na postupné ozdravenie verejných financií. Jej analytici predpokladajú, že deficit verejných financií v roku 2025 dosiahne 5,1 % hrubého domáceho produktu (HDP) a ďalšia konsolidácia ho bude v nasledujúcich rokoch znižovať.

„Na Slovensku sa snažia opoziční politici šíriť iba účelové negatívne informácie a klamstvá, ktorými chcú vyvolať vo verejnosti dojem, že SR je čierna diera. Nie je to pravda a hodnotenia ratingových agentúr tieto ich klamstvá jednoznačne vyvracajú,“ reagoval minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Potvrdenie ratingu od ďalšej významnej agentúry je podľa neho pre Slovensko pozitívna správa, a to zvlášť v čase, keď celá Európska únia zápasí s ekonomickým protivetrom. Ekonomika Slovenska sa tiež spamätáva z dedičstva, ktoré zanechala bývalá vláda v podobe najhorších verejných financií v celej EÚ, doplnil Kamenický. Do konca roka má svoje aktuálne hodnotenie SR zverejniť aj tretia z najznámejších ratingových agentúr Moody´s.

